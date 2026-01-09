他「體重減輕、淋巴結腫大」球黴菌作祟　醫揭3類人重症風險高

▲男子肺部有持續長大腫塊，且長期咳嗽，經切片證實非癌症，而是球黴菌感染。圖非當事人。（圖／資料照）

記者邱俊吉／台北報導

70歲的張先生原本健康狀況穩定，日前肺部突然出現一顆類似癌症的腫塊，同時體重減輕、淋巴結腫大，他和家人都很擔心是肺癌，但病理切片結果揭曉，真兇竟是多年前在國外感染的球黴菌復發，最後僅接受抗黴菌藥物治療即痊癒，全家人都鬆了口氣。

收治病例中國醫藥大學附設醫院胸腔內科主治醫師陳昫元說，球黴菌被稱為「偉大的偽裝者」 ，主因是其影像、症狀和肺癌或肺結核很相近，容易造成混淆，例如曾長期旅居國外的張先生，便經歷過這樣的煎熬，他先是在2018年於美國西南部感染球黴菌，經治療症狀緩解，後來回台定居，身體狀況原本不錯，直到感染新冠後，不僅間歇性發燒、乾咳、食慾不振，且體重在1年內減輕5公斤。

▲張先生肺部影像，右下出現陰影。（圖／中醫大附醫提供，下同）

陳昫元指出，張先生讓醫療團隊更警覺的是影像變化，因為根據胸部電腦斷層，他右下肺葉的結節在2年間由0.8公分長至1.9公分，且邊緣不規則，並合併淋巴結腫大，種種徵象確實類似肺癌。

不過，經詳細詢問病史，醫療團隊注意到張先生曾長期居住美國，且胸腔鏡手術切除病灶後，切片病理報告顯示並非癌症，在特殊染色下可發現充滿內孢子的圓形球體，證實為球黴菌感染，而進一步檢查也發現，他併發有皮肌炎，顯示免疫系統失調，這也成為球黴菌「復活」的重要關鍵，所幸經黴菌治療即改善。

▲切片染色報告證實張先生是球黴菌感染復發。

陳昫元指出，球黴菌症在X光、電腦斷層上，常呈現不規則結節或腫塊，症狀也可能有慢性咳嗽、發燒、夜間盜汗與體重減輕，故若未主動提及旅遊史，極易誤判為肺癌或肺結核；值得一提的是，球黴菌症不會人傳人，患者無須隔離，接受正確治療即可。

預防球黴菌症注意事項：

●前往美國西南部等流行地區，遇沙塵暴或塵土飛揚環境，應佩戴口罩，減少戶外活動。

●孕婦、糖尿病患、免疫功能不全者，感染後重症風險較高，症狀出現應及早就醫。

●返國後若久咳、發燒或皮膚出現異常，就醫時務必主動說明曾到過流行地區。

●國內去年出現本土個案，相關職業人員如貨櫃、港埠從業人員等，工作中應佩戴口罩，公司應定期安排員工健檢。