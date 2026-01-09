20多歲男擠破胸前青春痘　竟異常增生成10多公分蜈蚣疤

▲員榮醫院整形外科主任陳宏銘說明蟹足腫。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名20多歲男性在胸部長了一顆小小的青春痘，不小心擠破之後，傷口不但無法癒合，還增生成長十餘公分、寬4、5公分的疤痕，且有發癢、疼痛或灼熱感，他怕別人異樣眼光不敢游泳，更深怕影響無法交女朋友，就醫才知確定是「蟹足腫」上身。

收治個案的員榮醫院整形外科主任陳宏銘說明，蟹足腫是一種常見的疤痕異常增生疾病，常見於車禍、割傷、燒燙傷，甚至手術或剖腹產後。

當傷口進入癒合期，體內纖維結締組織過度增生，疤痕會持續向外擴張、隆起變厚，伴隨紅、硬、痛癢等不適症狀，嚴重時甚至影響關節活動與日常生活。疤痕邊緣如蟹足，因此得名，好發於胸前、背部、肩膀等張力較大的地方。

至於蟹足腫治療，陳宏銘指出，傳統包含藥物注射、物理治療或手術切除，但復發率與副作用一直是臨床挑戰。近年來，整形外科採用「外科手術結合原生基質膜／羊膜生長因子（amniopatch）」的新型治療策略，已逐漸獲得醫界肯定，並有科學論文佐證。

陳宏銘說明，原生基質膜／羊膜生長因子為取自羊膜的天然生物材料，具有良好的生物相容性與組織修復能力。於手術切除蟹足腫後，將該生物膜覆蓋縫入傷口表面，可促進正常組織再生，抑制疤痕組織過度增生，進而降低復發風險。這名個案經2個月治療，胸部疤痕明顯改善，外觀恢復也重新找回自信。

陳宏銘說，蟹足腫病因目前還不是非常清楚，分析可能原因包括免疫系統先天性異常，有些人天生免疫系統發育不良或存在異常，這會增加蟹足腫發生風險。另外傷或手術導致皮膚受傷，免疫細胞全被活化，啟動免疫反應，進而引發蟹足腫。

此外，有些感染或腫瘤也會誘發類似的反應，增加蟹足腫的風險，有時也可能與家族遺傳有關，蟹足腫病因較為複雜，可能涉及多個方面的因素，需要綜合考量。

▲▼胸前青春痘變成長十餘公分、寬4、5公分俗稱「蟹足腫」的疤痕，下圖為治療後情況。（圖／員榮醫院提供）