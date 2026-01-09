美國飲食指南大改版　建議每餐優先蛋白質、減加工食品

▲美國近日正式公布最新版《2025～2030年美國人飲食指南》。（AI協作示意圖／經編輯審核）

文／常春月刊

長期以來，民眾熟悉的飲食指南多以「正三角形金字塔」呈現，強調少量攝取紅肉、奶油與精製澱粉，並以穀類作為飲食基礎。然而，美國近日正式公布最新版《2025～2030年美國人飲食指南》，不僅顛覆傳統金字塔概念，也對「健康飲食」提出截然不同的觀點。

美國衛生與公眾服務部部長小羅伯特・F・甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與美國農業部部長布魯克・羅林斯（Brooke Rollins）於1月7日共同發布新指南，宣告這是聯邦營養政策數十年來最重大的調整。新版本傳遞的核心訊息相當明確——回歸常識，吃真正的食物。

官方指出，美國正面臨嚴峻的健康危機，近九成醫療支出用於慢性病治療，而多數與不良飲食與生活型態密切相關。目前超過七成美國成年人處於過重或肥胖狀態，近三分之一青少年已進入糖尿病前期；飲食相關慢性病甚至影響年輕人服役資格，衝擊國家戰備能力。甘迺迪部長直言，這正是重新檢視飲食政策的關鍵時刻。

新版指南強調，美國家庭應優先選擇營養密度高的天然食物，包括蛋白質、乳製品、蔬菜、水果、健康脂肪與全穀類，同時大幅減少高度加工食品的攝取。官方認為，唯有回歸「真食物」的飲食原則，才能真正扭轉國民健康下滑的趨勢。

新的飲食指南強調以現代營養科學為基礎，提供簡單、靈活的指導：

1.每餐都應優先攝取蛋白質。

2.食用不添加糖的全脂乳製品

3.全天都要吃蔬菜和水果

4.注重食用完整形態的食物。

5.從肉類、海鮮、雞蛋、堅果、種子、橄欖和酪梨等天然食物中攝取健康脂肪。

6.多吃全穀物，大幅減少精製碳水化合物的攝取。

7.限制高度加工食品、添加糖和人工添加劑的攝取。

8.根據年齡、性別、體型和活動水平，攝取適量的食物。

9.選擇水和無糖飲料來補充水分。

10.為了更健康的身體，請限制飲酒。

該指南也為嬰幼兒、青少年、孕婦和哺乳期婦女、老年人、慢性病患者以及素食者和純素食者提供量身定制的建議，確保生命各個階段的營養充足。

本文資料來源：https://www.hhs.gov/press-room/historic-reset-federal-nutrition-policy.html

