美飲食指南改版「提倡吃紅肉」　石崇良：台灣版上半年更新參考

▲衛福部長石崇良出席台灣健康網路平台開幕活動曁合作儀式。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國公布「最新版飲食指南」顛覆過往印象，大幅提高蛋白質的建議攝取量，也將過往提倡少吃的紅肉、全脂乳製品納入建議，引發熱議。衛福部長石崇良今（9）日表示，國健署今年將推出新版「每日飲食指南」建議，基於美國推出新版本指南，將再找國內專家把資料納入參考討論，預計第2季公布。

外電報導指出，最新聯邦營養指南比以往更強調蛋白質，過去長期建議的一般成年人每日基準為每公斤體重0.8克，但新版指南直接將基準線拉高至1.2至1.6克。同時發布了一張飲食金字塔圖示，優先順序被重新排列，將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，而富含纖維的全穀類（如燕麥）則被放在最底端，顛覆以往的概念。

不僅於此，新指南將紅肉納入建議攝取的蛋白質來源之一，至於脂肪攝取方面，新版建議食用無額外加糖的「全脂」乳製品，奶油也列為可接受的烹調用油，但嚴格限制添加糖，整體重點在於回歸「真食物」，大幅減少高度加工食品的攝取。

石崇良今日出席台灣健康網路平台開幕活動曁合作儀式會前受訪表示，隨著科學進步與營養相關研究提出，健康飲食指引持續調整。他舉例，過去大家曾經覺得蛋不要多吃，但是越來越多證據呈現全蛋很好的營養來源，另過去都說喜歡去脂的牛奶，現在也強調全脂牛奶也很重要，重點是適量，不要偏廢。

衛福部國民健康署有針對國人飲食習慣與相關健康風險，提出「每日飲食指南」，石崇良表示，今年將會進行更新，其實去年底就已經有草案預告，現在有美國這些新的證據出來，衛福部會再找國內專家將新的資料納入參考，原本預定第一季公布，考量新資料解讀討論，應該會在第二季推出。

國健署上一版「每日飲食指南」為107年推出，後續於114年底完成新版草案修訂。國健署表示，將同步檢視包括美國在內之最新國際飲食指南與各專業學會立場，進行系統性比較與科學證據評估，並召開專家會議，從我國飲食型態與不同年齡／族群（如兒童、成人、長者）之需求出發，審慎研議我國指南是否需要調整，預計於今年完成定稿作業，並同步加強宣導與推廣，協助民眾在日常飲食中做出更健康的選擇，進一步守護國人的長期健康。