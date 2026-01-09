患者吃抗焦慮藥「植牙失敗風險增4.5倍」　醫：術前務必告知

▲目前植牙長期成功率已超過9成，但民眾若有服用抗焦慮、憂鬱藥物恐影響成功率。（圖／取自pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

許多人曾接受植牙，目前長期成功率已超過9成，不過一項研究發現，若正在服用抗焦慮、憂鬱藥物，植牙失敗風險將是一般人的2.4倍，服用多種藥物更可達4.5倍；醫師說，若有相關用藥史，植牙前務必主動告知，透過醫病共同評估，調整治療及追蹤策略，更能降低早期植體失敗風險。

台北榮民總醫院口腔醫學部牙周病科主治醫師陳軒弘說，植牙已是缺牙治療的重要選項，對於影響成功率的關鍵，除了抽菸、糖尿病及口腔清潔不佳等已知風險之外，近年醫界也開始關注「精神科用藥」，而他與美國加州大學舊金山分校的共同研究便發現， 使用抗焦慮藥物的患者，其植牙失敗風險約為一般民眾2.4倍。此發現也與後續多項研究結果相互呼應，顯示該族群在植體穩定性上需特別留意。

進一步統合分析顯示，在納入的11項臨床研究中，多數植體失敗發生在植牙後0.5至2年內，正是骨頭仍處於整合的早期階段，顯示初期追蹤與風險管理尤為關鍵；此外，研究觀察到若同時服用多種抗焦慮藥物，植牙失敗風險可能進一步升高，最高可達4.5倍。

陳軒弘指出，相關藥物類型的研究樣本數雖有限，但整體趨勢值得關注；以最常見的「選擇性血清素回收抑制劑」來看，血清素除參與情緒調控，也和骨代謝平衡有關，若在正常狀態下，骨骼會在破骨細胞吸收與成骨細胞新生之間維持平衡，但研究發現服用此藥後，可能促進破骨細胞活性並抑制成骨細胞分化，導致骨質流失，進而影響植體周圍骨頭修復及整合速度，亦提高骨整合失敗、植體鬆脫的風險。

陳軒弘強調，研究結果並不代表相關用藥是植牙絕對禁忌，民眾切勿自行停藥，應由精神科醫師、牙醫師共同討論治療策略，包括加強口腔衛教、提高回診頻率、降低植牙咬合負荷，並同步嚴格控管其他危險因子，例如戒菸與血糖控制，更能保障植牙長期使用。