以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了：要住ICU

記者李佳蓉／綜合報導

肚子不舒服別輕忽，嚴重恐是要命警訊！急診科醫師白永嘉分享驚險案例，一名患者因腹脹、噁心掛急診，原本以為只是單純腸胃炎，沒想到醫師因為聽到他虛弱地吐出「關鍵3個字」，機警多做了一項檢查，竟揪出致命的心肌梗塞，當場得緊急治療並住進加護病房。

白永嘉醫師在粉專急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）發文分享急診實況，指出最近掛急診的患者中，不僅眩暈、流感、消化道出血的案例多，就連心肌梗塞也很多。他提到，學弟日前診治一名主述腹脹、噁心，且頭暈到快暈倒的患者。相當有警覺性的學弟，就因聽見患者說出「快暈倒」3個字，直覺病情不單純，立刻加做心血管的抽血指數檢查。

結果出爐讓人捏把冷汗，白永嘉說，檢查確認是「心肌梗塞（NSTEMI）」。他感嘆，該名患者原本以為只是腸胃炎，想說打個針、拿藥就好，結果「居然要在急診緊急治療等ICU」。

面對這起差點被誤認為腸胃不適的案例，白永嘉有感而發地說，急診生涯邁入第28年，「還是要小心步步為營啊！」他也提到，台灣人很幸福，能生活在擁有如此高醫療水準的環境，相信這位患者若在其他國家，「都不容易這麼快被診斷被治療」，也希望大家能多珍惜並體諒每一位醫療夥伴。

