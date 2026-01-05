打呼有救了！醫推「3個舌頭運動」防猝死：像深情的法式舌吻

▲醫師親自示範3招舌頭運動，能有效止鼾。（圖／陳亮宇醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

你或另一半睡覺時也會打呼嗎？不只影響睡眠品質，嚴重打呼更會導致睡眠時血液缺氧，進而演變為「睡眠呼吸中止症」，恐致中風、心肌梗塞，甚至缺氧引發猝死危機。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享有效止鼾「3運動」，透過舌頭往上舔鼻子、舌頭用力頂上顎，以及舌頭繞圈圈的方式，能強化舌頭、臉部和喉嚨部位的肌肉，可緩解打呼、改善症狀。

為何會打呼？開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇指出，有些人因生理結構異常，如鼻中膈彎曲，以致鼻塞時只能靠嘴巴呼吸；或本身有扁桃腺過於肥大、肥胖問題，呼吸道也會因被扁桃腺佔滿或脂肪組織增生變得狹窄，造成氣流通過時易產生震動而鼾聲連連。也有人是身體機能退化，導致嘴巴、喉嚨周圍肌肉張力不足，熟睡時舌頭易向後倒塌、使呼吸受阻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮宇在YouTube頻道中分享「3個止鼾運動」：

方法1：用力伸出舌頭，往上舔到鼻子。

方法2：舌頭用力的頂住上顎10秒鐘，再把它拔開。以10次為一個單位，一天3個循環。

方法3：就像深情的法式舌吻，用舌頭在臉頰裡面繞圈圈，順時針10次、逆時針10次，一天3個循環。

事實上，陳亮宇已多次分享「終止打呼運動」。他解釋，其又稱為口咽運動、肌功能訓練，藉由特定的練習動作以強化舌頭、臉部和喉嚨部位的肌肉。已有研究表明，針對輕度打呼或罹患輕度阻塞型睡眠呼吸中止症的人，透過口腔和喉嚨運動訓練，可使肌肉恢復活力與彈性，不致因此塌陷堵住呼吸道，可緩解打呼、改善症狀。

陳亮宇提醒，止鼾運動不可能在短時間內便奏效，需要持之以恆才看得到效果。而這些練習最大好處在於不需花錢購買工具或器材，可挑睡覺前、看電視追劇、滑手機、開車或洗澡時進行。他也強調，並非所有打呼或阻塞性睡眠呼吸中止症都能靠此方法解決，建議有此困擾者先就醫，待醫師評估狀況，擬定最適合的治療方針。