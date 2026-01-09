台灣邁入超高齡社會　石崇良提4對策：健保改「論價值計酬」

▲衛福部長石崇良出席台灣健康網路平台開幕活動曁合作儀式。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

內政部今日公布2025年12月戶口統計資料，65歲以上占比達20.06%，已達世界衛生組織定義的「超高齡社會」標準。衛福部長石崇良表示，這是早就預期之中的事情，而因應人口結構急遽改變，衛福部將從4大層面著手，包含健康促進、分散式照顧、健保論價值給付、科技導入等，希望降低人口老化、少子女化對醫療照護體系的衝擊。

石崇良今日下午出席台灣健康網路平台開幕活動曁合作儀式，他被問及超高齡社會議題時表示，超高齡社會來臨是早就預期的「今年一定會達標」，衛福部針對人口結構急遽改變，在醫療照護體系已有因應的4大方向。

第一是「健康促進」要做得更多，石崇良指出，不只高齡者，一般人也都要朝健康促進，政府將投入更多資源放在健康促進上面，包括三高防治、八八八計畫以及今年要推動的健康幣政策。

其次是「分散式照顧」，長者的照顧希望是在地的，舟車勞頓、集中在醫院並不是最好的照顧環境，所以推出許多居家醫療、長照方案，包含在宅住院、居家安寧、更多一日型的照顧，還有遠距醫療常態化，以家為基礎的醫療並跟長照結合，這也是長照3.0的重點之一。

第三是「健保給付改變」，石崇良表示，要從過去「論量計酬」轉變為「論價值計酬」，希望朝向健康導向、結果導向的支付方式。例如最近實施的創傷病人進入醫院急診，2小時內進開刀房就加成百分之百，4小時內加成60%，用時間賽跑來減少失能，另中風的取栓術也是一樣，今年還會上路的高血脂照護也導入新模式。

最後是「導入科技」，石崇良說明，國內除高齡化之外，也面臨少子女化讓工作人力、勞動人口下降，如果要照顧家中長者，人力再受到影響，希望透過科技協助讓工作方式改變，最佳化流程、效能提升，讓照顧品質更好。