染髮前後1周燙髮恐加重過敏　食藥署點名6種情況不適合

▲食藥署提醒居家使用染髮劑仍需注意風險。（圖／資料照）

記者邱俊吉／台北報導

染髮是不少人日常整理外表的重要選項，對此專家說，染髮劑依效果可分為暫時性、半永久性與永久性3大類，使用方式、風險各不同，為降低頭皮受刺激機率，染髮前、後1周不宜燙髮，且每次染髮應間隔至少3個月，染髮前48小時最好進行皮膚測試，都是避免過敏的關鍵。

食藥署指出，市面上染髮劑種類繁多，居家染髮日益普及，但染髮劑具有一定潛在風險，若使用不當，可能引起頭皮過敏、紅疹或皮膚炎，故染髮前必須了解染髮劑的作用原理及差異，有助降低使用風險。

依染髮效果的持久度，市售染髮劑可分為3類，永久性染髮劑多屬氧化型染髮劑，通常由2劑組成，混合後使毛鱗片張開，小分子染料進入毛髮皮質層，分解原有黑色素並完成顯色反應，可達較持久染色效果。

半永久性染髮劑多使用直接染料製成，通常為單劑型，染料分子可滲透至毛髮表皮層及皮質淺層，顏色可維持一段時間，但會隨清洗次數逐漸褪去。

暫時性染髮產品則以植物、礦物或有機合成色素為主，色素附著於毛鱗片表面，不需氧化反應即可增色，但附著力較弱，顏色不易持久。整體而言，染料滲透深，效果更持久，但對毛髮造成的負擔也較大。

食藥署提醒，為降低風險，染髮前、後1周應避免同時燙髮，且染髮劑不可使用於眉毛、睫毛等非頭髮部位；此外，若曾因染髮出現過敏反應，或正處於患病、病後恢復期、生理期、懷孕期間，及本身為腎臟或血液疾病患者，皆應避免使用染髮劑。

使用染髮劑注意事項：

●注意頻繁染髮恐增加頭皮負擔，並導致髮質受損。

●每次染髮應間隔3個月以上，並留意染後皮膚及頭皮狀況。

●選購標示完整成分的產品，並詳閱使用方法及注意事項。

●染髮前確認頭皮及周圍皮膚是否健康，如有傷口應避免染髮。

●不可採洗髮搓揉方式染髮，以免染劑直接刺激頭皮。

●染髮前48小時建議進行皮膚測試，確認不會引發過敏反應。