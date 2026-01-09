冬天乾癢抹乳液無效　醫解析3種膚質：洗完澡快塗更能鎖水

▲冬天皮膚乾癢擦乳液卻無效，。（圖／Pexels）

記者邱俊吉／台北報導

近日氣溫偏低，首波寒流已報到，許多民眾感覺皮膚乾癢，擦乳液卻仍不適，對此醫師說，問題往往在於「沒有擦對」，市售乳液有保濕、修護、美白、香氛等4大功能性成分，要注意產品有無符合需求，一般入冬可視膚況使用油脂含量較高產品，且洗澡後應趁皮膚仍濕潤時塗抹，更能有效鎖水、降低乾裂。

為避免因成分不符膚質或使用方式錯誤，食藥署邀請長庚醫院皮膚部主治醫師吳吉妮解析乳液成分及實際功能，她說明，乳液中的水分是補水來源，油脂則可在皮膚表層形成保護膜、減少水分蒸發，而乳化劑負責穩定融合水與油，另功能性成分則依產品訴求不同，設計出保濕、修護等差異化配方。

針對功能性成分，吳吉妮指出，大致可分為以下4類：

●保濕補水成分，例如玻尿酸、甘油與尿囊素，可協助肌膚提升含水量。

●修護舒緩成分，例如神經醯胺及積雪草萃取，有助強化角質層，減少敏感不適。

●美白提亮成分，例如傳明酸、熊果素及維他命C衍生物，可改善暗沉、均勻膚色。

●香氛或防曬設計，則分別著重於使用感受及日常紫外線防護。

吳吉妮也說，功能與成分並非愈多愈好，過度複雜反而可能增加刺激風險，民眾挑選乳液或乳霜，應注意自身膚質：

●油性肌膚可選擇質地清爽、以玻尿酸或甘油為主的補水型乳液，避免黏膩負擔。

●乾性肌膚建議使用霜狀或膏狀產品，並挑選含乳木果油、神經醯胺等高油脂配方，加強鎖水。

●敏感肌膚宜選擇成分單純、低刺激、不含香料、酒精與色素的產品，以降低不適風險。

此外，注意季節變化非常重要，在夏季，可使用水感、輕盈的乳液，到冬季則可改用油脂比例較高的乳霜。

吳吉妮提醒，即便選對產品，若使用量不足或塗抹時機不當，效果仍可能有限，建議沐浴或清潔後應在角質層尚含水分時立即塗抹乳液，並視乾燥程度適度增加用量；如長期保濕仍無法改善乾癢，需留意是否為缺脂性皮膚炎等皮膚病，並及早就醫評估。