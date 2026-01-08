分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」　她嚇傻…超綠關係曝光

▲女子黴菌感染合併滴蟲，意外揭發男友可能偷吃的真相。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

私密處感染是許多女性難以啟齒的困擾！婦產科醫師鄭丞傑分享，曾遇過一名女患者，原本以為自己只是老毛病「黴菌感染」發作，但這次怎麼擦藥都好不了，一檢查發現她的分泌物竟然「冒泡泡」，透過顯微鏡一看，驚見裡面「一直有蟲在跑」，追問生活史竟驚揭男友可能偷吃的真相。

鄭丞傑醫師在《醫師好辣》節目中指出，一般的黴菌感染通常與性生活無關，多半是因為潮濕環境，像是年輕女生愛穿緊身牛仔褲、不透氣的內褲或丁字褲，喜歡熬夜、中年失眠導致抵抗力變差所引起，這類分泌物通常是白色的。但他強調，如果感染的是「滴蟲」，問題就比較大了，這幾乎都跟性生活有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭丞傑接著說，這名女患者因經常反覆感染黴菌，久病成良醫，家中都備有藥物。這一次她卻覺得很奇怪，明明已經用藥了卻遲遲不會好，且她自述這次的分泌物雖然是白色的，卻混雜了一些黃黃綠綠的顏色，四處就醫都無法根治，最後找上鄭醫師。

鄭丞傑說，女患者的私密處除了黴菌感染外，內診時卻驚見有泡泡，「我一看到泡泡，第一個想到的就是滴蟲！」當時他在門診直接用顯微鏡印證，並請患者親自來看。對方一看當場嚇傻直呼，「這是我的嗎？」鄭丞傑告訴她，「對，是蟲啊！一直有蟲在裡面跑。」因為滴蟲肉眼看不到，必須透過顯微鏡才現形。

滴蟲感染伴侶需同治 慎防「乒乓球感染」

鄭丞傑進一步解釋，女患者當時確診黴菌合併滴蟲感染，所以單用黴菌的藥物治不好。他當場詢問患者的「對象」是誰，得知是男朋友後，便嚴肅建議，「請他一起來治療，（兩人）必須同時治療。」

鄭丞傑直言，滴蟲屬於性傳染病的一種，「一定是有別人傳給妳，那男朋友當然又是有人傳給他，性病就是這樣來的。」他也提醒，面對滴蟲感染，一般的塞劑通常沒什麼效果，必須吃藥治療才能快速痊癒。

鄭丞傑曾接受《ETtoday健康雲》採訪時也指出，一般滴蟲感染途徑只有性行為，潛伏期約5～28天，其存活在分泌物中，乾燥環境無法生存。他解釋，滴蟲感染好發於年輕族群，容易發生在有多重性伴侶的人身上。他也提醒，年輕人感情關係多元，最好能落實安全性行為、全程使用保險套，否則就會染病討皮痛，只能選擇乖乖吃藥治療。