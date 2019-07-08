走路「骨頭喀一聲」診斷竟是骨癌　醫師提醒把握黃金治療期

▲醫師提醒，將腫瘤侵蝕關節缺損的部分以客製化的人工關節取代，出院時就能站立行走！（示意圖／PEXELS）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一位60歲的吳女士，某次走路時突然聽到體內「喀」的一聲，鼠蹊部便痛得無法站立，緊急送醫後經醫師診斷發現可能是髖關節的股骨頸「病理性骨折」，便是因為骨頭被惡性腫瘤(也就是癌症)等疾病侵蝕關節造成缺損變形，甚至骨折，需要將腫瘤細胞切除。台大醫院竹東分院骨科黃鼎鈞醫師以「客製化人工髖關節」治療，將腫瘤侵蝕關節缺損的部分以客製化的人工關節取代，出院時就能站立行走，也盡快轉診至腫瘤科接受治療，把握黃金治療時間！

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▲客製化人工關節重建被腫瘤侵蝕之關節。（圖／臺大醫院竹東分院提供，下同）



骨肉腫瘤為隱形殺手 夜間疼痛需注意！

台大醫院竹東分院骨科骨科黃鼎鈞醫師解釋「原發性骨肉腫瘤」是骨骼及軟組織病變產生的癌症，症狀較不明顯，若長期身體有夜間疼痛，甚至痛醒，務必特別留意，如果沒有受到足夠外力就產生骨折，更應該提高警覺！可能是腫瘤侵蝕骨頭使之結構破壞，才會無法抵抗外力壓迫。除了一般的Ｘ光檢查，需搭配核磁共振才能診斷。另外其他種類的癌症患者也可能產生轉移性的「骨肉瘤」，需要定期做全身的骨骼掃瞄或正子掃描，才可以在轉移的初期立即接受治療。

骨肉腫瘤電療化療效果不彰 手術完整切除最為重要

黃鼎鈞也表示，原發骨肉腫瘤最棘手的特色之一便是電療化療的效果不彰，只有完整的手術切除是標準治療。當發現骨肉腫瘤時，建議轉介到有骨肉腫瘤專家的醫院，因為骨肉腫瘤需要做切片手術送病理檢查才能確診，但是切片不當恐造成漏診或腫瘤擴散，嚴重的甚至需要截肢，因此切片與最終的切除重建手術最好由同一位醫師規劃，才不會造成原本可完整切除的骨肉腫瘤，轉變成大規模轉移的憾事，因此切除重建手術也建議尋找專攻『骨肉腫瘤關節重建』的骨科醫師操刀。

▲骨掃描可以快速檢查全身的骨骼是否有異常的變化（非當事病友）。

客製化人工關節 重建腫瘤侵蝕關節最佳武器

黃醫師提醒，腫瘤侵蝕骨骼造成病理性骨折與一般骨折只需要復位固定不同，兩者診斷及治療方式完全不同，病理性骨折需要進行骨骼的重建手術，使用客製化人工關節可以針對骨頭缺損的關節做量身訂做的修補重建，治療一般人工關節無法治療的病灶，不論是肩關節、膝關節及髖關節都可以治療，並且因為人工關節植入人體後即可使用，不用等待骨頭癒合，能加速恢復正常行動及繼續下階段治療，適合骨肉腫瘤侵蝕關節的癌症患者及轉移性的癌症患者。尤其轉移性的癌症患者需要及早接受下一步的化學及放射性治療，身體會更加虛弱，若此時關節無法快速恢復功能，有可能造成病患進一步的失能及家人照顧上的困難。

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