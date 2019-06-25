全身無力、反覆發燒....醫揭「血癌7大症狀」：別誤認是老化！

▲年長者若出現不明原因全身倦怠、反覆發燒等症狀，就要留意是否是慢性白血病作怪。（圖／公關提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

長者若出現體重下降、反覆發燒、夜間盜汗等症狀，恐是「慢性淋巴性白血病（CLL）」上身！醫師指出，CLL是一種淋巴細胞癌化且異常增生的惡性淋巴腫瘤，好發於6、70歲銀髮族，加上症狀常被誤認為是老化，導致延誤就醫，建議民眾要多加留意7大症狀。

高雄長庚醫院血液腫瘤科王銘崇醫師指出，慢性淋巴性白血病發生率逐年上升，每年新增病例數約150-200人，平均年齡約66歲。因為早期症狀不明顯或不具特異性，許多病人是因為做健檢時意外發現白血球過高或是因為淋巴結腫大求診才發現。

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▲淋巴結腫漲也是慢性淋巴性白血病症狀之一。

王銘崇表示，慢性淋巴性白血病常見7大症狀包含「無法解釋的體重降低（半年內下降一成以上）、不明原因的反覆發燒、夜間盜汗、淋巴結腫脹、全身倦怠、食慾不振、全身乏力」，門診也就曾遇過長期貧血、半年內突瘦7公斤，最後確診的案例。

慢性淋巴性白血病是否需要進行治療需要醫師嚴謹判定。王銘崇強調，患者應遵照醫囑追蹤或治療，若有疑問應主動和醫師討論，切勿自行尋找坊間偏方，且大多數偏方含有類固醇，會造成白血球下降或是淋巴結變小的短暫假象，長期食用只會產生不良副作用，且導致抵抗力更差，讓患者破財又傷身。