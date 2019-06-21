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蝶豆花「美國列毒物」！營養師曝功效…「這4種人」最好別喝

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點評:雖然沒啥味道，但顏色真的美～
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▲▼蝶豆花、泰式奶茶。（圖／記者許力方攝）
▲蝶豆花色彩鮮豔，近年來在飲品界掀起一股熱潮。（示意圖／記者許力方攝）

圖、文／健談

近年蝶豆花飲品掀起一股熱潮，因絢麗且漸層的顏色很受到消費者的注目；然而，近日卻傳出美國將蝶豆花列為有毒植物，到底食用蝶豆花是否安全呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，目前食藥署僅開放將蝶豆花列為天然食用色素使用，可作用食品調色使用，但食用花朵本身是否安全則有待評估。

蝶豆花美國列毒物！專家：這4種人別喝。（圖／健談授權提供）
▲營養師告誡，蝶豆花恐影響凝血功能，這4族群不宜食用。（圖／健談授權提供）

一杯杯顏色鮮艷、漸層的飲品，就是用蝶豆花調製出來的，近年在飲料界掀起一波熱潮；然而，近日卻傳出美國食藥署將蝶豆花列為有毒植物，也引起民眾熱議，到底蝶豆花是否可作用食品用途？

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根據食品藥物管理署資訊指出，蝶豆的花瓣因含有大量的花青素，故呈現鮮豔的藍紫色，屬於天然食用色素且可用以調製飲品、食品；至於蝶豆植物的葉子、花瓣、莢等部位是否可作為食品原料用途則有待進一步評估，提醒民眾勿貿然嘗試。

廖嘉音營養師提醒，蝶豆花富含花青素，大量食用恐影響凝血作用，因此若在經期、懷孕期間、凝血功能異常、或是需要開刀等民眾不宜飲用，以免影響健康。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師
本文經授權轉自：健談

長大太像狼！主人害怕扔收容所　安樂死前志工救下：超愛塞奶啊

關鍵字： 飲食健康 蝶豆花 毒物 花青素 食藥署 健談 營養師 廖嘉音
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