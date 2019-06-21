蝶豆花「美國列毒物」！營養師曝功效…「這4種人」最好別喝

「漫畫圖文」+「專業醫護人員」讓健康簡單易懂又正..

點評: 雖然沒啥味道，但顏色真的美～



▲蝶豆花色彩鮮豔，近年來在飲品界掀起一股熱潮。（示意圖／記者許力方攝）

圖、文／健談

近年蝶豆花飲品掀起一股熱潮，因絢麗且漸層的顏色很受到消費者的注目；然而，近日卻傳出美國將蝶豆花列為有毒植物，到底食用蝶豆花是否安全呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，目前食藥署僅開放將蝶豆花列為天然食用色素使用，可作用食品調色使用，但食用花朵本身是否安全則有待評估。



▲營養師告誡，蝶豆花恐影響凝血功能，這4族群不宜食用。（圖／健談授權提供）

一杯杯顏色鮮艷、漸層的飲品，就是用蝶豆花調製出來的，近年在飲料界掀起一波熱潮；然而，近日卻傳出美國食藥署將蝶豆花列為有毒植物，也引起民眾熱議，到底蝶豆花是否可作用食品用途？

請繼續往下閱讀...

根據食品藥物管理署資訊指出，蝶豆的花瓣因含有大量的花青素，故呈現鮮豔的藍紫色，屬於天然食用色素且可用以調製飲品、食品；至於蝶豆植物的葉子、花瓣、莢等部位是否可作為食品原料用途則有待進一步評估，提醒民眾勿貿然嘗試。

廖嘉音營養師提醒，蝶豆花富含花青素，大量食用恐影響凝血作用，因此若在經期、懷孕期間、凝血功能異常、或是需要開刀等民眾不宜飲用，以免影響健康。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師

本文經授權轉自：健談