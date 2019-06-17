國衛院「微流體生物晶片」抓細胞更快　助縮抗體藥研發時程

▲微流體生物晶片。（圖／國衛院提供）

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國家衛生研究院（國衛院）生醫工程與奈米醫學研究所副研究員許佳賢，研發的「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，可高效率擷取單顆細胞，並進一步將其培養成單株細胞族群(Monoclonal Cells)，對於製備單株抗體的時間將大幅減少，有助縮短後續抗體藥物的研發進程。這項技術在去年已榮獲國家新創獎，今與元錦生物科技股份有限公司簽約技轉。

國衛院和元錦生技自105年攜手合作微流體生醫晶片領域相關產學合作計畫，深耕多年，成果豐碩。其中，許佳賢研發的技術專利「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」榮獲107年國家新創獎─學研新創獎的殊榮，今也於衛福部進行技轉授權簽約儀式，往後由元錦生技接棒推動微流體晶片相關應用，加速生技產業的蓬勃發展。

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▲許佳賢副研究員進行簡報。（圖／國衛院提供）

微流體(microfluidic)技術常見於新藥開發、生醫研究及臨床檢驗等研究領域，具有成本低廉且檢測速度快等優勢。許佳賢研究團隊從103年即投入微流體通道之設計與開發應用，研究成果發表於英國皇家化學學會期刊《Lab On A Chip》，其研發出的「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」可高效率擷取單顆細胞，並進一步將其培養成單株細胞族群(Monoclonal Cells)，對於製備單株抗體的時間將大幅減少，有助縮短後續抗體藥物的研發進程。

「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」是一種利用具有兩個微孔結構的特殊微流道設計，可將單顆細胞高效率地個別抓取後置入一個大培養空間中，藉以提供足夠空間讓細胞貼附及生長。相較以往抓取單顆細胞的成功機率僅有10-20%，此技術能夠將成功率大幅提升至接近80%，效率提升達4倍之多。

此外，該技術不僅具有操作省時、減低培養耗材用量等優點，研究人員也可依照不同的實驗需求選擇各種尺寸的孔洞，來篩選不同種類的單顆細胞，達到高效率的單細胞篩選與培養。另一方面，「轉移標的粒子之裝置及其方法」亦為許佳賢獨創的特殊結構設計，在細胞培養完畢準備進行後續的下游實驗時，能夠有效移轉微流體晶片內的培養細胞至其他裝置，避免過程中產生不必要的風險與損耗。以上兩項授權技術均已獲得我國及美國專利。

▲國衛院與元錦生科進行技轉授權簽約儀式。（圖／國衛院提供）