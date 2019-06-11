喉嚨沙啞好不了！她竟「胸主動脈剝離」險喪命...醫：50歲↑小心

喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名66歲朱先生因喉嚨沙啞兩週，兩度赴診所拿藥卻不見效，改至醫院檢查，透過內視鏡發現患者聲帶完全不會動，再安排Ｘ光檢查發現影像異常，立刻轉送急診接受電腦斷層檢查，赫然發現嚴重胸主動脈瘤剝離，緊急安排主動脈血管內支架置放手術治療，患者才幸運躲過死劫，連醫師都捏一把冷汗說「真驚險」！

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師邱建仁表示，喉嚨沙啞在耳鼻喉科門診很常見，但因胸主動脈瘤造成的聲音沙啞情形，則相對少見，且不容易在第一時間找出病因，所幸患者對身體異狀警覺性高，才能在發病前就透過系列檢查揪出病因，並及時會診心臟血管外科醫師進行主動脈血管內支架置放手術治療，「否則可能回家路上就發生意外」。

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▲亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出胸主動脈瘤剝離位置。（圖／亞大醫院提供）

心臟血管外科主任劉殷佐則指出，患者因長年患有高血壓、糖尿病，卻無好好控制，才會種下病因，經檢查胸部有約6公分大的胸主動脈瘤，且已經有破裂現象，緊急採取「主動脈血管內支架置放手術」，將支架經鼠蹊部在X光攝影導引下，送到病灶處後，開展支架以加強主動脈壁脆弱的部份，防止主動脈瘤破裂，讓血液能順利於主動脈內流動。

劉殷佐強調，「主動脈瘤是指主動脈壁異常膨大，並不是指癌症」，由於人的血管由內膜、中膜和外膜所構成，而主動脈是人體最大的血管，當血管內膜異常變大，導致管壁變薄，就如同吹氣球一般，當膨脹到一定程度便會破掉，若無及時處理，恐有致命之虞。

▲支架置放示意圖：右邊凸起處為胸主動脈瘤位置。（圖／亞大醫院提供）

劉殷佐表示，主動脈由心臟延伸出發，一路向下經過胸腔、腹部再進入下肢，其中腹主動脈瘤發生機率約7成以上，胸主動脈瘤較為少見，因胸主動脈瘤位於胸腔之間，平時無症狀，並不容易察覺，但當胸主動脈瘤壓迫返喉神經時，就可能產生聲音沙啞、喉嚨不舒服的症狀，可說是「魔鬼藏在細節裡」。

醫師提醒，50歲以上若有抽菸、高血壓、主動脈曾受過外傷、細菌感染等的民眾，當出現胸痛、聲音沙啞、咳嗽、吞嚥困難、咳血等情形，應立即赴醫檢查；民眾平時應多攝取穀類、蔬菜水果，培養良好運動習慣，控制三高，並戒除抽菸習慣，才能維護心血管健康。