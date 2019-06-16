麥加朝覲8月登場！到當地體驗盛事「5點注意事項」預防疾病

▲聖城麥加。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

今年沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於8月9日至14日間舉行，由於大量人潮聚集、衛生飲食不易確保等因素，恐怕提升相關傳染疾病的傳播、感染風險，疾管署提出5點注意事項給將前往的民眾參考，也提醒，行前2至4週應先到旅遊醫學門診諮詢，做好疾病預防工作。

疾管署副署長莊人祥表示，一年一度的伊斯蘭朝覲儀式是全球規模最大的宗教聚會，每年吸引超過300萬名信徒前往，然而在這樣的人潮聚集與當地環境等因素影響下，恐怕提高呼吸道傳染病如麻疹、流行性腦脊髓膜炎及腸道傳染病的傳播與感染風險。

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疾管署整理民眾前往沙烏地阿拉伯參加朝覲儀式應注意5大事項：

1、沙烏地阿拉伯政府規定，朝覲者必須接種流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示預防接種證明書，接種證明書於接種後10日生效，保護力可維持5年。

2、為降低因飲食或人群間密切接觸引發的傳染病感染風險，建議參加朝覲者可考慮接種A型肝炎疫苗、傷寒疫苗及麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

3、沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）旅遊疫情建議等級第二級警示（Alert）國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶，若出發燒、咳嗽等疑似症狀，應配戴口罩並於當地就醫，並於返國時主動通報機場檢疫人員，配合接受檢疫措施及迅速就醫診治。

4、注意個人衛生及手部清潔，前往人潮密集或空氣不流通處可考慮配戴口罩，並避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸。

5、注意防曬、避免意外傷害；每日飲用足量的飲水，避免中暑。

疾管署也提醒，行程中或返國後21天內出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。