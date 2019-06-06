畫家「腸癌末期」決定安寧　醫暖心辦「最後一場畫展」幫圓夢

▲台中醫院幫助癌末病患圓夢開畫展。（圖／台中醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

醫院暖圓夢！一名69歲畫家溫俊雄罹患大腸癌末期，10天前因為腹痛、腹脹、吃不下等症狀，入住安寧病房，主治醫師無意間知道蔡先生有開畫展的夢想，便著手替他規劃圓夢計畫。替溫俊雄舉辦「最後一位夏畫繪」畫展，展出12幅畫作，醫療團隊的善舉讓溫俊雄直呼「要讓大家知道我還活著。」

收治該病例的台中醫院主治醫師蔡東啟指出，溫俊雄先生安寧緩和團隊長期提供居家照護的病人，在照顧過程中，知道他在藝術上的造詣及想完成人生大夢的心願，熱情邀請他在醫院展出畫作，溫先生也歡喜的答應，在團隊的協調合作下畫展順利舉辦，溫俊雄也感動直說「我把這次畫展當作最後一次，也希望透過辦這個畫展讓大家知道我還活著。」

請繼續往下閱讀...

▲溫俊雄先生在台中醫院舉辦最後一次畫展。

溫俊雄也自己和蔡東啟提到，青少年時期曾經相當叛逆，是老師眼中的頭痛人物，但在機緣下遇到恩師提攜，展現繪畫天份，在恩師的教育栽培下，自己從當年的叛逆小子走向藝術的道路，還曾經接受美國新聞處邀請展出畫作。「最後一位夏畫繪」畫展在今（6）日於台中醫院二樓醫術走廊展出，將持續到6/14，醫療團隊希望民眾都能一起替他圓夢。

另外，蔡東啟也藉此提醒，大腸癌初期無症狀，很多人都是出現血便、嚴重腹痛等問題就醫，但往往為時已晚，建議有家族史、疑似血便、排便習慣改變的民眾，都可自主去做大腸癌篩檢，以便早期發現、早期治療。