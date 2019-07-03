情侶吵架傷感情！戰力爆表「掌握3點」止血：氣完還能增溫

▲情侶吵架最後味什麼會落得兩敗俱傷？（圖／CFP）

文／智遠老師

兩性親密關係裡，經常出現這種場景，就是明明跟對方好好說話、好好談事情，結果卻變成了以吵架結束，弄得雙方都不是很開心。那麼爭吵的那一刻發生了什麼事情？為什麼人會常常發生爭吵？發生爭吵時，怎樣應對才不會傷害到自己和親密關係呢？

經常會有學生問我：我要怎麼知道他是不是真的愛我？他算是一個專一的男人嗎？我想要知道他是不是對的人？我們在一起適合嗎？

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有這類焦慮和不安全感問題的人，她們從來不會從自己身上找答案，似乎她們人生幸福的答案，都建立在別人身上，而不在自己的掌控中。重新想想你在情感生活中，有沒有發生過這樣的場景？

當你與對方，發生爭吵的時候，感覺呼吸越來越急促、手腳發抖，渾身血液噴張，好像隨時準備要與對方動手的樣子？在這個時候，如果你的理智不能冷靜，讓我們控制自己的身體，那也就是暴力發生的開端。那為什麼我們會有這些反應？

因為我們感受到了攻擊性，所以與人吵架其實也算是一種自我防禦。

試想一下，在爭吵過程中，更多的時候我們是不是在試圖說服對方，慢慢變成了否定對方？並且慢慢為了證明自己是對的，對方越是不接受，我們越是要用盡全力說服對方。這期間說話聲音就會慢慢提高，還搭配上手勢，增加我們的說服力，然而這時對方感受到的，不是你講得多麼有理，而是自己受到了攻擊，你在否定我，因此我很生氣，我不想聽也不想接受。

▲吵架感覺到威脅性，會開啟自我防衛機制，最後誰也不讓誰。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

在雙方出現衝突時，怎樣應對才能不讓雙方都受傷？

爭吵的那一刻，我們感覺到的是威脅和攻擊，然後做出防禦。而爭吵的目的不是爭吵本身，而是為了解決問題。生活中很多時間，我們吵到最後就是為了吵架而吵架，忽略到了吵架的目的是解決問題，這也是生活中常見的越吵感情越糟糕的狀況。

處理衝突：首先我們要提醒自己，我們的生命並沒有受到對方威脅，然後嘗試用這3個方法讓自己冷靜下來。

通常情緒來得快也去得快，所以情感生活中，很多女幸會說，吵完架去逛個街，買個東西回來，發現自己就不生氣了。所以，處理問題之前先處理情緒。

下面給大家一些處理吵架的方法建議：

1、閉上雙眼左右轉動20下。

2、倒數30秒鐘 ，深呼吸20次。

3、離開衝突的場面，冷靜下來再回來。

這3個方法都能很快的處理情緒，大家可以生活中試試看。當情緒穩定下來，我們把關注點回到問題本身上，會比較能夠解決問題。通常吵架一定就會帶著情緒，而情緒是沒有好壞對錯之分，每個情緒都有它的意義。但是個人情緒管理，也象徵著個人人格的價值，是每個人都必須要學習的課題。

▲吵架可以離開衝突的場面，冷靜下來再回來。（示意圖／翻攝自pakutaso）

大多數吵架時候的情緒，通常都是憤怒和委屈居多，所以當我們發生衝突的時，不防嘗試找到自己的情緒，先問問自己為什麼生氣？還是覺得自己委屈呢？

在兩性相處關係背後，都有我們的自我需求在，對症下藥控管自己的每個情緒，找準情緒才會找到需求，找到需求，問題就會變得簡單很多了。其實每個情緒背後，對應的是一個或是多個需求，大家可以嘗試去找一下，這樣雙方解決問題就會變得簡單容易很多。

在分享一些我們最常見的情緒狀況：開心、高興，幸福、滿足、欣慰、平靜、害怕、擔心、焦慮、失落、傷心、沉重、生氣的、內疚、尷尬、妒忌、遺憾等，當然還有很多關於形容情緒的詞語。大家可以在生活找到自己常有的情緒詞彙，然後再嘗試用自己找出的應對方法去處理看看，情感生活是否，會發生什麼樣的變化。

最後希望大家可以問自己一個很重要的問題！你希望擁有什麼樣的情感生活？

吵架並不可怕，用對方法吵架，讓你的感情越吵越親密。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99