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400萬筆研究：沒結婚「罹癌風險高85%」　4大保命關鍵曝光

▲▼喜酒,婚禮,婚宴,敬酒,結婚,男女,夫妻,情人,情侶,交往。（圖／CFP）

▲美研究發現，未婚者罹癌機率顯著高於曾經結婚的族群。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

俗話說「婚姻是愛情的墳墓」，但對於健康而言，卻可能成為救命符？食安專家韋恩引述一項發表於《Cancer Research Communications》的最新研究，分析超過400萬筆癌症案例發現，從未結婚的成年人，罹患癌症的風險顯著高於曾經結婚的族群，其中女性的差距更是驚人，竟高達85%。

韋恩在粉專指出，這份來自邁阿密大學Sylvester癌症中心的研究顯示，從未結婚的男性癌症發生率比「曾婚」男性（含現婚、離婚或喪偶）高出約68%；女性則高出85%。且這種「健康落差」在55歲以上的族群中更為明顯。其中，從未結婚男性罹患肛門癌機率是曾婚者的5倍；未婚女性罹患子宮頸癌的風險則高出近3倍，推測與HPV（人類乳突病毒）高度相關。

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韋恩強調，研究者再三警告「不應簡化為結婚能防癌」，因為癌細胞並不會在擴散前先偵測宿主的婚姻狀態。婚姻狀態其實是反映生活型態、醫療可近性與社會支持的差異，並列舉出4個可能的關鍵機制：

1.行為的正向約束：生活型態如吸菸、飲酒、飲食習慣等，在有伴侶的情況下可能會受到正向約束。

2.篩檢可近性：伴侶可能常扮演督促定期健檢的角色。研究發現，長期獨居者在需要進行篩檢時，更容易因為沒人提醒而缺席。

3.醫療保障：以美國研究背景為例，許多醫療保險將配偶納入保障，讓已婚者在獲取醫療服務上更具優勢，未婚者則面臨系統性劣勢。

4.選擇偏誤：也有研究者認為，本身身體較健康、較不吸菸飲酒的人，本就更有可能選擇步入婚姻。

韋恩說明，這項研究並非要向單身族「催婚」，而是點出社會連結的重要性。長期研究癌症與婚姻議題的學者Joan DelFattore認為，婚姻的優勢有很大一部分來自獎勵婚姻的社會體制設計，而非婚姻本身的內在保護作用。

對於未婚或獨居者，研究者建議應主動建立強大的社會支持網絡，讓朋友、親友發揮與伴侶相似的功能，例如「定期確認健康狀況、協助導航醫療流程」。只要能獲得強大的社會支持並管理好生活型態，非婚姻關係同樣能達到保護健康的功效。

關鍵字： 結婚 未婚 研究 社會支持 癌症 HPV病毒 人類乳突病毒 肛門癌 子宮頸癌 韋恩

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