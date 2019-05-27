大號都帶血！17歲少年一流4年　找到兇手...竟是「恐怖草莓」惹禍

▲青少年血便已4年，平時大便習慣良好，也沒有直腸病變，最後在內視鏡下發現一個1.2工分息肉。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名17歲的青少年因大量血便到台大醫院新竹分院兒科急診就醫，他從13歲開始就有血便症狀與貧血問題，平時大便習慣良好，肛門檢查沒有肛裂及痔瘡，也沒有直腸、乙狀結腸病變，最後終於在內視鏡下發現一個1.2工分息肉，經內視鏡切除後，血便症狀緩解。

少年本身沒有大腸息肉及大腸直腸癌家族病史，也曾經在血液科醫師門診追蹤治療缺鐵性貧血，14歲時也接受過直腸乙狀結腸鏡檢查、梅克爾憩室掃描、電腦斷層血管攝影等檢查，均沒有發現病灶，此次又發生大量血便，小兒腸胃科醫師診察後安排大腸鏡檢查，發現在升結腸有一個1.2公分大的息肉，息肉長得像草莓，看起來像幼年型息肉，病理報告確診就是幼年型息肉。

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▲醫師表示，幼年型息肉大多為良性，建議定期接受追蹤檢查。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

台大醫院新竹分院小兒部陳和昇醫師表示，兒童青少年時期發現的息肉超過95%以上是幼年型息肉。幼年型息肉病理報告為缺陷瘤(hamartoma)，多為良性，與成人常見的腺瘤性息肉不同，其症狀多為無痛的鮮血便。幼年型息肉在全段大腸都可能會發生，好發於左側的大腸，大部分位於直腸乙狀結腸。有些醫師會利用乙狀結腸鏡檢查，然而，如果直腸乙狀結腸沒有發現病灶且持續有血便症狀，建議應接受完整大腸鏡檢查。

絕大多數的幼年型息肉是小於5個的孤立性息肉，如果超過5個以上有可能是幼年型息肉症，若合併有家族史以及口腔黏膜色素沉澱，則有可能是PJ症候群(Peutz-Jeghers syndrome)，建議定期接受追蹤檢查。

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