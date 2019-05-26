糖友「牙周病」風險高3倍！　老是牙肉腫、齒搖...快先驗血糖

▲醫師指出，糖尿病患發生牙周病的機率是一般人的3倍。（圖／Pixabay，下同）

記者趙于婷／台北報導

糖尿病除了會併發視網膜病變、腎病變、神經病變之外，「牙周病」其實也是不可忽略的併發症。牙醫師指出，長期高血糖會引起免疫體質改變，進而導致牙周病感受性增加及病情惡化，也就是說糖尿病患比較容易發生牙周病，約為一般人的3倍，且糖尿病病史越長，牙周病也會越嚴重。

台北市立聯合醫院口腔醫學科主治醫師顏瑞瑩指出，門診常遇到「牙肉腫脹、牙齒鬆動」，造成吃東西不方便的患者求診，如果本身有糖尿病，且有在服藥的人，糖化血色素通常控制不佳，不然就是沒有在服藥控制血糖。

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「糖尿病和牙周病關係密切！」顏瑞瑩說，糖尿病患因膠原蛋白代謝異常，導致傷口容易惡化且復原能力降低，一旦發生牙周病，病情也會進展快速，一定比一般人嚴重，尤其長期高血糖會引起免疫體質改變，患者對感染的抵抗力下降，也會讓身體長期處於發炎狀態，這些都和牙周病不謀而合。

▲糖尿病患一定要做好血糖控制，以免發生併發症。

「牙周病是一種感染，也是一種發炎反應。」顏瑞瑩進一步提到，牙周病是因為細菌分泌毒素引起發炎反應，造成牙周組織破壞，高血糖會導致牙周病感受性增加，因此糖尿病患者發生牙周病的機率是一般人的3倍，若口內有植牙，發炎感染的機會也會大大提升。

在治療上，糖尿病患與一般患者相同，但必須配合糖尿病的治療，牙周病治療和血糖控制有相輔相成的效果。顏瑞瑩強調，相關研究也指出，有嚴重牙周病的糖尿病患血糖不易控制，因此糖尿病患要應定期做牙科檢查，檢查有無牙周病，早期發現早期治療。