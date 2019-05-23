疑罹患「突然猝死症」！青壯男昏厥瀕死　低溫療法護腦搶救

▲醫師問診與檢查，非個案本人。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

一名32歲男子在家忽然昏厥，經送醫搶救，恢復呼吸心跳，但人仍昏迷，醫師進行低溫療法，成功保護腦部功能。醫師檢查後發現，男子疑似罹患少見的布魯格達氏症候群(Brugada Syndrome)，也稱為突然猝死症，因為心臟電流出現異常，嚴重者會出現心室顫動引發猝死。

據了解，這名陳姓男子休假返鄉，在家忽然昏厥後，家人趕緊將他送到童綜合醫院急診室，到院後呈現無呼吸心跳，經由醫護人員進行按壓搶救15分鐘左右，即恢復呼吸心跳，但人仍昏迷，送加護病房由朱賢義醫師進行低溫療法，將病患體溫控制在32~34℃，延緩腦部氧氣代謝，避免細胞短時間內大量死亡，讓神經受損比率下降，有效避免病患成為植物人的風險。

請繼續往下閱讀...

男子住院的隔日，由童綜合醫院心臟內科李俊毅醫師進行心導管與心電圖等檢查，發現男子疑似罹患少見的布魯格達氏症候群，也稱為突然猝死症，因為心臟電流出現異常，嚴重者會出現心室顫動引發猝死。

▲發生心室顫動的心臟位置。（圖／童綜合醫院提供）

第三天，男子恢復意識後，持續積極治療，並檢查確定無腦部損傷情況，但須進行基因檢測以進一步確診罹患布魯格達氏症候群，而因為男子目前工作與居住地位於北部，所以決定要回北部醫院進行後續治療，住院12天即出院。

李俊毅醫師表示，布魯蓋達氏症候群又稱為突然猝死症，心臟結構通常無異常，但會因為基因缺陷或心臟電流異常而造成心律不整而昏倒、痙攣，甚至嚴重至死亡，多好發於青壯年時期，常在身體無異常狀況下突然昏倒或猝死。

李俊毅醫師進一步指出，患者常因為心室顫動而死亡，所以可以手術植入去顫器，進而監測心臟節律，如有異常時，適時的給予電流來導正心律節奏，避免猝死的發生。他說，因為布魯蓋達氏症候群患者本身不易察覺罹病，若家族成員中曾有人曾莫名昏倒或猝死，最好到心臟科進行心電圖檢查，確認是否屬於遺傳到危險基因變異的高危險群，以利可以進行治療，而預防猝死的風險產生。