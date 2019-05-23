「果后」山竹熱量低、抗癌抗衰老　2招教你怎麼挑

文／葉懿德 圖／pixabay

酸酸甜甜的「熱帶果后」山竹，是不少民眾喜愛的水果，甚至連飲食文學人焦桐都曾撰文描寫山竹的美味，但台灣從2003年開始禁止進口，雖有台灣農民成功種植山竹，但是數量極少，目前想吃到山竹只能購買冷凍進口山竹，或是得飛到東南亞品嚐，不過如今農委會預告要有條件重新開放泰國山竹進口，讓許多難忘山竹美味的民眾驚喜不已。

山竹當初為何被禁止？

台灣2003年以前曾允許泰國山竹進口，但因泰國是楊桃果實蠅及木瓜果實蠅疫區，擔心這兩種果實蠅會隨寄主植物山竹入侵台灣，影響台灣農作物，因此禁止輸入。

多年來泰國都希望能再重新進口來台，所以提出「蒸熱殺蟲處理」方法，經台灣防檢局審查，符合檢疫標準。所謂的蒸熱處理是利用46度的高溫，處理56分鐘，能有效殺滅害蟲。除了100%進行殺蟲外，供果的果園也要有官方指導實施的防病蟲害措施等相關管理措施共12點。

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其實東南亞許多水果無法進口，也是因為有不同的病蟲害，如果想要進口到台灣，就要依規定提供可以殺滅病蟲的方法。防檢局副局長鄒慧娟表示，為了順暢貿易，也為了避免台灣水果遭受蟲害，防檢局已通過書面審查，並實地派專家赴泰國確認能夠防杜果實蠅問題，才預告檢疫條件重新開放進口。





山竹的營養價值

山竹的營養豐富，根據台灣食品成分資料庫顯示，100克山竹有1.6克的膳食纖維，0.6克蛋白質，還有維生素C、B群和鈣質等各種維生素和礦物質。

美國臨床營養師希爾（Ansley Hill）也指出，山竹的熱量相對較低，100克不到70大卡，卻提供各種人體需要的維生素、礦物質和纖維，除此之外，山竹含有一種獨特的植化物山酮素（Xanthone），有很強的抗氧化能力，部分研究顯示，山酮素有抗發炎、抗癌、抗衰老等效果。榮新診所營養師李婉萍認為，雖然目前的相關研究多為體外實驗和動物實驗，尚未進入人體試驗，但山竹的機能性成分確實很有潛力。

泰安醫院營養師李錦秋也指出，山酮素能消除體內的自由基，因此常被萃取製成保健品，不過她也提醒，山竹的山酮素多存在果皮中，果肉內的山酮素含量並不高，很難光靠吃山竹獲得大量山酮素。

體質虛寒、糖尿病患者別吃太多山竹

山竹是東南亞國家夏日的超夯美食，雖然營養又美味，但還是要適量食用。

溫亞中西醫聯合診所中醫師彭溫雅指出，山竹性寒涼、味酸甜，具有降燥下火、清涼解毒、有利咽喉、清除肺熱等效果，燥熱體質的人適量吃能降火，夏天容易長青春痘、皮膚生瘡、熱咳、喉嚨痛等體質的民眾很適合。

但也因為山竹性質偏寒涼，彭溫雅建議民眾不要食用過量，且本身體質虛寒或女性經期最好不要吃。宋明樺說，手腳容易冰冷、體弱多病、代謝不佳的人也不適合食用。

吳明珠中醫診所中醫師吳明珠也提醒，山竹屬於寒性水果，應避免和螃蟹、西瓜、啤酒、白菜、芥菜、苦瓜等寒涼食物一起吃，如果體質較虛寒的民眾，吃了容易腹瀉，甚至腸胃炎。

營養師謝宜芳則表示，山竹雖然含有抑制糖份吸收的酵素，但山竹本身糖分高，建議糖尿病及三酸甘油脂患者盡量少吃，另外山竹會影響到凝血功能，因此凝血功能不佳、要動手術的民眾及孕婦應避免食用。至於一般成年人以每天吃2份水果計算，李婉萍建議，一天最多4顆山竹較適合。





該怎麼挑選新鮮山竹？

該怎麼挑選美味又新鮮的山竹呢？可以從果蒂和果皮來觀察。

1.果蒂顏色翠綠：彭溫雅指出，挑選山竹時，一定要注意果蒂下面葉瓣的顏色，葉瓣的顏色越新鮮翠綠，表示這個山竹越新鮮，如果顏色變褐色或者變黑，說明這個山竹放比較久，不新鮮了。

2.果皮狀態有彈性：如果山竹果皮顏色呈紫紅色、摸起來殼稍軟、有彈性，表示比較新鮮，反之，就是不新鮮的山竹，最好不要購買，謝宜芳提醒。也正因果皮色深，吃山竹時也要小心別讓紫紅汁液沾染到衣服上，不易清洗。

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