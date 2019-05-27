沒有妳怎麼活？死亡導致家庭「分崩離析」...專家曝解決重點



▲女兒啊，我真的好思念我的女兒喔，原來妳已經離開這個世界六個多月了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／李那美

女兒啊，我真的好思念我的女兒喔，原來妳已經離開這個世界六個多月了。將妳埋入冰冷的地底後，我實在太痛恨自己依然能張嘴吃飯，依然能活在這世上。假使存在「沒帶走我，卻先帶走你」的神，我願意不顧一切地去乞求祂千次、萬次，能不能用我的命，換妳的命回來……面對妳離開後的世界，爸毫無眷戀，我不知道為什麼命運要獨留我在這個世上？

對，妳媽當然也很可憐。正是因為妳媽還在，所以我才沒能跟隨妳而去的吧？其實我也不知道。妳還在的時候，我們夫妻的關係不就已經不太好了嗎？爸忙爸的，媽忙媽的，加上奶奶和外婆的身體同時變差，我們兩人確實都很忙。

我有時甚至會懷疑，是不是因為這些種種因素，導致我們因此沒能好好照顧妳，才造成妳突然離開的呢？假如爸在妳從學校回來的途中，不是待在奶奶身邊，而是親自去接妳的話，就不會發生這場意外了……每當這個念頭浮現，我的心總會一次次地被撕扯。

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又假如媽沒有因為累得睡著，而記得去學校接妳的話，妳現在說不定還活著……一想到這裡，我真的很恨妳媽。她到底為什麼，對每件事都有那麼多不滿，一天到晚都在喊累呢？



▲將妳埋入冰冷的地底後，我實在太痛恨自己依然能張嘴吃飯，依然能活在這世上。（圖／取自免費圖庫pixabay）

我們只有妳一個孩子，她卻連照顧妳都做不來。雖然嘴巴上沒說，但我其實常常想對她生氣，想對她表達自己的怨恨。可是時間一久，我又開始覺得，老是把錯推給妳媽的自己，實在很小心眼、很討人厭。坦白說，不斷把自己塑造成罪人，對身邊的任何人一點幫助都沒有，而我也不知道，自己現在是否仍深愛著你媽。

爸只想誠實地，向現在已經在另一個世界的妳說說內心話，也希望妳能原諒我。妳還在的時候，我和妳媽都沒能和睦相處了，何況身為我們之間唯一連結的妳，都已經離開了人世……其實，我很懷疑，自己是不是非得和妳媽一起生活。不過，如果連我都離開妳媽的話，我真的不知道她能不能獨立？能不能一個人熬過失去妳的悲傷？或許正因如此，我才會到現在都沒離開妳媽，繼續如常地過著日子吧？

我最親愛的女兒啊，比千金更珍貴的我的女兒啊，妳是不是因為覺得爸很差勁才這麼早就離開呢？在那裡的妳，是不是也埋怨著我沒能好好保護妳呢？如果是，爸該怎麼做才能得到妳的原諒呢？現在再也不能在睡覺時聽見妳的聲音了，妳也不再出現了……哪怕是在夢中，也希望妳能來跟爸說一句：「我過得很好」，然後告訴爸，往後沒有妳的日子，我該如何活下去。

我真的不知道，以後沒有妳，我究竟該為了什麼而活。



▲身為凡人的我們，在面對難以預料的意外或是突如其來的疾病奪走親人生命時，只能束手無策的接受命運的安排。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

即使過去和家人間曾經產生各式各樣的矛盾，一旦家人去世，我們所面臨的悲傷必然是無可比擬的；如果已經經歷過家人猝然與世長辭的情況，想必更能體悟到，在生死面前，其他困難皆不足掛齒。

當家人離世時，有些家庭會因此變得更加團結，但不少人反而會因為自己的煎熬，而開始埋怨離開或留下的人，從此無法繼續前進。再加上對人生存在遺憾的空虛感、對世俗價值的懷疑等，都可能使人失去繼續努力生活的動力。

尤其當早一步離開的人，在家中的地位越是屬於核心人物、越是肩負重要的責任、扮演的越是凝聚整個家族向心力的關鍵角色時，他的離開極為可能讓整個家庭瞬間分崩離析。

無論是什麼情況，都得先充分地經歷哀悼反應，並認同此類的哀悼反應並不異常；另外，或許也該學會安慰自己與其他家人，唯有神祇才有能力讓時光倒流、事先拯救摯愛的家人；身為凡人的我們，在面對難以預料的意外或是突如其來的疾病奪走親人生命時，只能束手無策的接受命運的安排。

本文摘自《你是我的傷口和自尊》／李那美（韓國精神科醫學博士、暢銷心理作家）／方舟文化出版