睪丸癌不會痛！15～35歲男小心　自摸「5種蛋蛋觸感」是異常

▲靠著「自摸蛋蛋」可即早揪出睪丸潛藏的疾病。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

男人別只關注有沒有「30公分」，蛋蛋的健康也很重要。泌尿科醫師施冠偉指出，15～35歲的男性是睪丸癌好發的高危險族群，而透過定時的自行檢查，就能盡早發現睪丸問題。他提供「5種異常指標」，包括陰囊積水、疝氣、靜脈曲張、睪丸扭轉或發炎，以及睪丸癌的徵兆，幫助男性們自我檢測，一旦有無痛性腫脹、腫塊或悶痛快就醫。

泌尿科醫師施冠偉在粉專發文衛教，睪丸的主要功能在於製造精子和分泌睪固酮，而睪固酮為最主要的男性荷爾蒙，對於男性的體毛、聲音、肌肉力量與性慾等都很重要。

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日常如何自我檢測？施冠偉表示，15～35歲男性為睪丸癌好發的高危險族群，因此透過定時的「自我觸摸」可盡早發現睪丸異常，自我檢查可在淋浴時進行，溫水可讓陰囊放鬆，更容易觸摸到是否有硬塊存在。

▲當發覺睪丸變大或有無痛硬塊，應提高警覺。（示意圖／視覺中國）

施冠偉表示，正常的睪丸摸起來是彈性飽滿的，約3～5公分，按下去會微微凹陷，但當發覺蛋蛋外觀明顯腫大，常常呈現單邊腫脹，觸感圓而光澤有彈性，用燈光照會透光，就得小心是「陰囊積水」；而「疝氣」視覺上會覺得鼠蹊部左側或右側腫大，部分患者的腫塊可能會延伸至陰囊部位。

施冠偉接著說，睪丸「靜脈曲張」會呈現上端一顆顆的觸感，像是有很多小蚯蚓在袋子裡的感覺；若發生「睪丸扭轉或發炎」則是摸起來硬硬的會痛，會出現悶痛感；如果不幸罹患「睪丸癌」，摸起來雖有硬塊但不會痛。

施冠偉建議，男性們每個月可進行1～2次自行檢查，在觸摸睪丸時，如果發現有無痛性的腫脹、腫塊或悶痛，請盡速就醫，進一步安排檢查。