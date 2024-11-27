她性別認同困擾出現憂鬱、焦慮　精神醫籲多面向適應環境

▲書田診所精神科主任醫師陳家駒。（圖／書田提供）

記者洪巧藍／台北報導

30歲的陳小姐，現為女性，因為性別認同困擾讓她生活適應困難，對自己容貌焦慮，自我困惑懷疑，害怕人群，性別改變後，工作上常覺得被同事性騷擾，害怕憂鬱，感到受傷，想報復，有自傷不想活的衝動，家人害怕出事把個案帶來門診，尋求協助，最後診斷為適應困難併發混合性情緒行為障礙，同時合併有恐懼症及危機問題。

書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，變性和性認同問題，同樣都困擾東西方父母及個案。性別認同或變性困擾形成因素複雜，主要包括社會文化媒體及網路傳播因素，和個人成長發展背景因素。

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陳家駒指出，社會文化媒體及網路傳播因素牽涉廣泛，如偏激極端個人主義自由主義、資本物質享樂主義、毒品、色情等的影響，或是社會中的不友善環境、壓力、歧視等都可能引起困擾。個人成長發展背景因素指個人成長發展背景影響，心理、性別、衛生、倫理教育忽略缺乏，家庭倫理情緒關係、親子互動不良，生活環境中無法得到適當的支持與協助和兩性教育。

改善性別認同困擾要多管齊下，陳家駒提到，要從生活環境學習適應與建構性教育知識，包括性生活調適，日常生活、家庭、職場等公共角色行為調整學習；精神心理問題方面的治療，如認知、行為、自我心理心態情緒保護防衛；社會、衛生、醫療及家庭支持網絡建構和危機處理技巧。倘伴有情緒障礙，如憂鬱症、焦慮、恐懼症的相關症狀時，配合適當的藥物治療。

陳家駒呼籲，性別認同困擾者除了面臨自我認同問題外，可能還會要面對周圍環境的不友善、歧視差異，因此要推動全民、全社會人倫教育、醫療衛生教育，維護基本人權，不因個人性別特質受到差別待遇。身邊的親友多些關懷、包容與交流，發覺任何性問題影響到情緒、行為上有異樣，甚至自傷或影響日常生活，應儘早尋求協助就醫。

陳家駒強調，變性及性認同困擾問題，是人生中有關生命、生活、生存的大問題，牽涉到角色、倫理規矩及行為責任方方面面的實踐，基本上，要調整改變事前三思，學習有關性知識，以防後患。