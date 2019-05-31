ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

機車族常忽略的隱形殺手！醫師傳授「4招數」提升防禦力

ETtoday健康雲

台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）2496178

▲台灣的機車瀑布讓許多國家的網友覺得不可思議，其中隱藏的廢氣問題則需要國人警惕。（圖／資料照／記者李毓康攝）

消費中心／綜合報導

地狹人稠的台灣，機車密度也是世界屬一屬二的高，去年登上IG官方帳號的台北橋「機車瀑布」照，壯觀場景短短一天就吸引近破百萬的讚數。騎機車上班上課好方便，但騎在路上除了必須眼觀八方、注意來車，另個潛伏身邊的隱藏殺手卻是防不勝防，那就是空汙與廢氣！

全台民眾近年飽受空污威脅，時常發生橘警、紫爆，而搭乘大眾運輸系統的通勤族，還能減少接觸廢氣的時間，機車族就沒這麼幸運了！車陣中不只有空汙、霧霾帶來的懸浮微粒，機車排放的大量廢氣中有許多化學物質，更有汽柴油所含的鉛，都會被機車族全數吸入體內，導致近年急、慢性呼吸道疾病大增，肺癌、死亡人數更是年年攀升。

基隆三總副院長李明勇醫師解釋，雖然呼吸道系統的黏膜系統可以阻隔廢氣、懸浮微粒，也有可吞噬細菌、懸浮微粒的巨噬細胞，但若長期吸入廢氣，身體逐漸就會有氣喘、過敏、咳嗽，甚至黃濃痰、黑濃痰等症狀。若上述狀況沒能盡早改善，容易讓廢氣暢行無阻來到肺部，各種有毒物質就可能會進到微血管，對重要器官包括心血管帶來嚴重傷害。

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

請繼續往下閱讀...

▲近幾年臨床門診上，病人久咳不癒的症狀也愈來愈多，極大原因就是平日吸入過多髒空氣。（圖／資料照／記者趙于婷攝）

因此李明勇醫師建議機車族日常中有「四招數」可做，一是安全帽加裝防護罩，同時也要配戴醫用口罩，且最好用完就更換。二是「清理鼻腔」，出門回到家後，除了洗手、漱口、洗臉，少有人知道鼻腔是阻擋有害物質的第一關，一趟通勤累積在鼻腔的有害物質不少，要及時處理，避免有害物質入侵體內。

此外，李明勇醫師也強調日常一定要做好保養，像是喝水、吃天然綠色蔬菜水果為身體抗氧化，提升免疫力。臨床上李醫師遇過不少患者，是因短時間吸入過多廢氣，感覺到喉嚨癢、想咳嗽、痰很稠而求診，通常醫師會開消炎止咳的藥緩解症狀，不喜歡西藥的病人則建議選用枇杷膏。第四招數的枇杷膏是中醫常見的藥材，甘味性平 、不燥熱過寒，且食用方便，適合大部分人使用。

李明勇醫師表示，枇杷膏能增加氣管黏液分泌，進而紓解呼吸道黏膜發炎、清肺化痰，一樣將濃痰變稀，加速排出體內，盡快恢復纖毛的運動功能、保護呼吸道。只要有上述症狀，可依使用建議，每天服用3～4湯匙，以開水稀釋後喝下以此滋潤保養，同時也能降低有毒物質危害心血管健康。機車族若想要提升對空污廢氣的防護力，李明勇醫師建議還是儘量搭乘大眾運輸工具，或避開交通尖峰期，減少曝露在有害物質的機會，才是根本之道。

枇杷膏 。（圖／品牌提供）

▲枇杷膏不只能保養喉嚨，祛痰潤肺的效果也能間接提升體內防禦力。
 

關鍵字： 機車族 通勤 空汙 霧霾 PM2.5 枇杷膏
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

《延禧》魏瓔珞：「枇杷新葉有毒」？　中醫打槍：戲劇效果啦！

百威挺你的NBA夢！暢飲啤酒就有機會飛美國　朝聖最高殿堂激戰賽事

男生到底想什麼？網分析「女友v.s.妹妹」差異：真的還是她最好

「回家取暖影片」直飆51萬次觀看！網曝關鍵：說出媽媽＋兒女的心內話

母親節94要撩媽！人氣編輯齊推「超商鮮乳」高調告白　媽媽秒懂害羞笑惹

5鏡頭超威！Nokia 9 PureView低光源拍出動人細節　專業攝影也驚豔

心口不一好矛盾！八成網友選購洗衣劑要天然ㄟ尚好　卻又有四成網友要再添加柔軟精才安心！

鬧中取靜！生活機能佳＋公園景觀第一排　首購入主青埔看好A19

回家豈止像度假！入主絕版燙金地段　國際星級飯店就是你家

嘴破洞也能大口漱！「零酒精」食品級口腔修護液　默默賣出網路高人氣

讀者迴響

回到最上面