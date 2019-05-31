機車族常忽略的隱形殺手！醫師傳授「4招數」提升防禦力

▲台灣的機車瀑布讓許多國家的網友覺得不可思議，其中隱藏的廢氣問題則需要國人警惕。（圖／資料照／記者李毓康攝）



消費中心／綜合報導

地狹人稠的台灣，機車密度也是世界屬一屬二的高，去年登上IG官方帳號的台北橋「機車瀑布」照，壯觀場景短短一天就吸引近破百萬的讚數。騎機車上班上課好方便，但騎在路上除了必須眼觀八方、注意來車，另個潛伏身邊的隱藏殺手卻是防不勝防，那就是空汙與廢氣！

全台民眾近年飽受空污威脅，時常發生橘警、紫爆，而搭乘大眾運輸系統的通勤族，還能減少接觸廢氣的時間，機車族就沒這麼幸運了！車陣中不只有空汙、霧霾帶來的懸浮微粒，機車排放的大量廢氣中有許多化學物質，更有汽柴油所含的鉛，都會被機車族全數吸入體內，導致近年急、慢性呼吸道疾病大增，肺癌、死亡人數更是年年攀升。



基隆三總副院長李明勇醫師解釋，雖然呼吸道系統的黏膜系統可以阻隔廢氣、懸浮微粒，也有可吞噬細菌、懸浮微粒的巨噬細胞，但若長期吸入廢氣，身體逐漸就會有氣喘、過敏、咳嗽，甚至黃濃痰、黑濃痰等症狀。若上述狀況沒能盡早改善，容易讓廢氣暢行無阻來到肺部，各種有毒物質就可能會進到微血管，對重要器官包括心血管帶來嚴重傷害。

請繼續往下閱讀...

▲近幾年臨床門診上，病人久咳不癒的症狀也愈來愈多，極大原因就是平日吸入過多髒空氣。（圖／資料照／記者趙于婷攝）

因此李明勇醫師建議機車族日常中有「四招數」可做，一是安全帽加裝防護罩，同時也要配戴醫用口罩，且最好用完就更換。二是「清理鼻腔」，出門回到家後，除了洗手、漱口、洗臉，少有人知道鼻腔是阻擋有害物質的第一關，一趟通勤累積在鼻腔的有害物質不少，要及時處理，避免有害物質入侵體內。

此外，李明勇醫師也強調日常一定要做好保養，像是喝水、吃天然綠色蔬菜水果為身體抗氧化，提升免疫力。臨床上李醫師遇過不少患者，是因短時間吸入過多廢氣，感覺到喉嚨癢、想咳嗽、痰很稠而求診，通常醫師會開消炎止咳的藥緩解症狀，不喜歡西藥的病人則建議選用枇杷膏。第四招數的枇杷膏是中醫常見的藥材，甘味性平 、不燥熱過寒，且食用方便，適合大部分人使用。

李明勇醫師表示，枇杷膏能增加氣管黏液分泌，進而紓解呼吸道黏膜發炎、清肺化痰，一樣將濃痰變稀，加速排出體內，盡快恢復纖毛的運動功能、保護呼吸道。只要有上述症狀，可依使用建議，每天服用3～4湯匙，以開水稀釋後喝下以此滋潤保養，同時也能降低有毒物質危害心血管健康。機車族若想要提升對空污廢氣的防護力，李明勇醫師建議還是儘量搭乘大眾運輸工具，或避開交通尖峰期，減少曝露在有害物質的機會，才是根本之道。

▲枇杷膏不只能保養喉嚨，祛痰潤肺的效果也能間接提升體內防禦力。

