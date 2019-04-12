國內首宗HPV疫苗案判決出爐　「痛痛女孩」告贏衛福部

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內有國中女生在接種子宮頸癌（HPV）疫苗後出現關節疼痛症狀成了「痛痛女孩」，家屬不服專家判定症狀與疫苗無關進而提出行政訴訟，也成為國內第一起接種子宮頸癌（HPV）疫苗申請預防接種受害救濟行政訴訟案。台北高等行政法院昨（11）日做出判決，判衛福部敗訴，訴願決定及原處分不利原告部分均撤銷。衛福部表示，將在收到判決書的二十天內召開專家會議，再決定是否上訴。

疾管署副署長羅一鈞表示，本案為兩年前一名女學生施打第二劑二價HPV疫苗之後出現關節疼痛症狀，後經醫師診斷為幼年型特發性關節炎，家屬認為與疫苗接種有關提至衛福部預防接種受害救濟審議小組，經過專家審議並無文獻支持關連性，評估患者為釐清症狀與預防接種關連性而進行的就醫評估，給予醫療補助3萬元。家屬不服提起訴願未果，接續提出行政訴訟請求撤銷訴願決定及原處分，並求償89萬2352元。

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台北高等行政法院判決主文指出，訴願決定及原處分不利原告部分均撤銷，且申請的預防接種受害救濟，應依判決的法律見解作成准予給付一定額的行政處分，不過原告其餘之訴駁回，訴訟費用也由原告、被告各負擔2分之1。也就是說，衛福部相關決定遭到撤銷，但也駁回家屬的求償。

羅一鈞表示，目前尚未收到判決書，無法釐清法院對疫苗與疾病關連的相關見解，由於該案先前是依據審議小組的鑑定及審議結果作成處分，疾管署將待判決書送達後，對分析判決法律見解向審議小組提出陳報，並於20天內召開審議小組會議，決定後續法律程序，上訴或尊重判決都是選項。

疾管署強調，衛福部依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」設立審議小組，聘任具備感染、免疫、神經及病理等醫學專家、法學專家及社會公正人士，辦理預防接種受害救濟之鑑定及審議，每一件申請案皆依據病歷、臨床檢查、實驗室檢驗結果及醫學實證等資料，衡酌相關因素而做出醫療專業判斷，兼顧法律及救濟精神，絕對力求審定結果專業、公正與客觀。