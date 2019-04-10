愛愛免戴套！男性避孕藥「過人體1階測試」 上市要等10年

▲男性口服避孕藥及保險套，哪一個效果最好？（圖／台灣愛滋病學會提供）

文／藥師KIKI

最近看到一篇研究指出，男性避孕藥已經通過第一階段人體安全測試了，此藥物為兩種激素合成，可以讓精子無法生成，但是又不會降地性慾。

這研究為40名男性，10人服用安慰劑，30人服用男性避孕藥11-β-MNTDC，結果顯示跟安慰劑相比，服用此藥者精子數量確實減少很多，而且只有輕微的疲勞，頭痛和痤瘡。至於男性最關心的是否影響性功能，僅有 5名男子性慾減退，2名有輕度勃起障礙，看來已通過第一階段安全測試，未來要上市，約還要10年的人體試驗。

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一般在男性避孕上，通常是採用戴保險套或是男性結紮的方式，女性則是有避孕藥、子宮內避孕器（環）、子宮內投藥、女性結紮等，但有些男性覺得戴保險套不舒服，女性又擔心服用避孕藥會有血栓發生，裝子宮內避孕器又害怕有感染風險，因此這新的男性避孕藥可能將會是未來的新星！

▲男性擔心使用避孕藥會影響雄風，甚至無助預防性病。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過根據英國研究，女性避孕藥早在50年前就已開始使用，相較於男性避孕藥一直無法研發出來，背後原因是財團支持的意願低，接受度也低，因為男性擔心此類藥物的賀爾蒙會影響性慾，之前就有研發一款男性長效避孕注射試劑結果有情緒障礙及憂鬱症…等副作用而停止。

隨著時代進步，越來越多新種藥物研發，在性觀念漸漸開放年代，除了避孕外，預防性病傳染也是很重要的，保險套雖然無法百分之百預防性病，但根據研究全程使用保險套確實可以有效降低性病風險，因此在享受魚水之歡之餘，也別忘了保護自身安全。

藥師段方琪（Kiki藥師），留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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