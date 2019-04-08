瘋業配撈錢遭罰！藝人妻推減肥、長高產品「違規8次罰64萬」

▲宋逸民老婆陳維齡在臉書介紹產品，觸犯違規廣告。（圖／翻攝自《宋逸民和陳維齡的幸福生活》臉書，下同）

記者趙于婷／台北報導

近年網路部落客興起，不少人業者都喜歡找網紅、名人推薦產品，但往往會在推薦過程中包含許多誇大詞句，對此，台北市衛生局也針對網路業配文開罰，近兩年裁處網路部落客就佔26件，共計罰了新臺幣138萬元，其中演藝圈人妻團、宋逸民老婆陳維齡一個人就占了8件，共罰64萬。

台北市食藥科林幸宏專員指出，統計自105年至108年3月，裁處網路食品違規廣告案共838件，達5,034萬元罰鍰，而在查處食品網路廣告案中，較特殊的網路業配文，網紅、部落客常常用誇大不實的言論，如「在短短幾個月內減了幾公斤」、「燃燒吧脂肪」或「讚嘆某食品是吃的美白針」等用語，都是算觸法。

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▲陳維齡時常在臉書推薦產品，因言語誇大，至今已遭衛生局開罰8次。

林幸宏舉例，陳維齡臉書近70萬人追蹤，曾在業配產品時宣稱「…大家都說超有感…肉肉真的不見了 …只要輕輕鬆鬆…」、「…短短一年竟從168cm到184cm…今天為了看看兒子這一年的身高…一年前才168cm，現在184cm整整多了16cm…（佐以身高前後對照圖）…」等詞句，共接獲檢舉及調查共開罰8次，累計處分新臺幣64萬元罰鍰。

林幸宏說，陳維齡近兩年就被罰了8次，是被罰最多的案例，衛生局也有要求到場說明，但她都透過委託人表示和產品廠商沒有廣告合約關係，因此衛生局也只能開罰她個人並不斷規勸。

不論網路部落客或個人賣家，在網路宣稱或分享食用心得而涉及生理功能、改變外觀、五官臟器或醫療效能或等同意義文辭效能或影音呈現，就是觸犯規定範圍。林幸宏提醒，如被查獲並經調查違規屬實，將依法裁罰，如是相同產品廣告累犯，則加重裁罰，依據違反《食安法》第28條規定，可依同法第45條處新臺幣4萬元以上400萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰。

另外，衛生局也提供《食安法》「淨化廣告講習班」，時間為108年6月13日（四）、7月18日（四）及8月2日（五），可至台北市衛生局網站報名。