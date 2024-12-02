尿出「3種尿」是警訊！醫：喝很多水都沒用快就醫

▲尿液顏色能反映健康。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

上完廁所後，你會低頭觀察自己的尿液嗎？排尿是每天都會做的事，尿液的狀態能反映出身體警訊。開業泌尿科診所朱信誠院長分享「尿液異常3狀況」要當心，像是血尿，嚴重恐是腎臟疾病甚至罹癌；尿液顏色變深，通常是缺乏水分，也可能是肝臟或膽囊問題；至於當尿液出現大量泡沫，則要小心恐由腎臟、糖尿病或高血壓等疾病所引起。

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▲當發現尿液出現異常，且症狀遲遲未改善，建議應盡速就醫檢查。（示意圖／達志）

朱信誠醫師在粉專提到，一般人若有正常補充水分，尿液應該呈現透明，但當健康亮紅燈，小便也會跟著出問題。他列出「尿液3異常」供民眾參考：

1.血尿：

是相當常見的小便異常狀況，一般來說，血尿為尿液中帶有紅色或粉紅色的色澤。其可能原因多元，包括尿道感染、膀胱感染、泌尿系統結石或尿道損傷。嚴重的話，血尿的背後可能是腎臟疾病甚至是癌症。

2.尿液顏色變深

當尿液顏色變得很深，像是橘色或咖啡色，這代表身體正發出一些警訊，通常意味著缺水，因為缺乏水分，尿素濃度增加，尿色會變深。此外，深色尿液也可能是肝臟或膽囊問題。但並非指尿出深色尿一定是很嚴重的疾病，若發現尿尿顏色持續都很深，即使喝很多水都沒用，請盡速就醫。

3.尿出很多泡泡

如果尿液出現大量的泡沫或氣泡，可能代表尿液中存在過多的蛋白質，這被稱為「蛋白尿」，可能是由腎臟問題、糖尿病或高血壓等疾病所引起。若症狀持續未改善，也要進一步尋求醫師協助。

尿液有泡泡是很常見現象，家醫科醫師陳敬睿說明，通常晨尿、站著尿、尿急都會湧現泡泡，而異常的泡泡尿指的是當腎臟功能衰弱時，腎臟無法過濾血液中的蛋白，使其隨尿排出，造成尿液中含有過量蛋白質而產生黏稠、有泡泡的蛋白尿。

該如何分辨是「蛋白尿」或是「正常泡泡尿」？陳敬睿說，當感覺泡泡變多時，可先觀察5～10分鐘不要沖水，若屬正常，泡泡會逐漸消失；而蛋白尿的泡泡不易消散，且較綿密小顆，「有點像傾斜啤酒杯倒出來的啤酒泡沫」。

陳敬睿自曝最常遇到糖尿病和高血壓控制不當，所造成的慢性腎臟病而引發的蛋白尿，呼籲慢性病患者務必定期回診、並依醫師指示用藥、改變生活習慣和注意飲食控制，積極治療得以延緩腎臟惡化速度。