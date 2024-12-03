越南「黑胡椒」再驗出致癌蘇丹紅！已流入6縣市、9業者

▲食藥署公布越南黑胡椒檢出蘇丹紅。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「後市場抽驗胡椒產品檢驗蘇丹色素」檢驗結果，總計抽驗42批，其中3批檢出蘇丹色素不符規定，2批是新北市姚華有限公司進口的越南「黑胡椒粗粒」及「黑胡椒粒」；1批是新北市碩禾有限公司進口的越南「黑胡椒粉」，兩業者共已賣出159.5公斤，流入至少6縣市、9家業者，另還有1批檢驗中。

食藥署說明，3批檢出蘇丹色素不符規定的胡椒，其中2批新北市姚華有限公司自越南輸入的「黑胡椒粗粒」及「黑胡椒粒」，共計480公斤，已售出128.3公斤予6縣市9家業者，新北市政府衛生局已令業者立即下架回收。現場庫存產品共351.7公斤，由衛生局全數予以封存。截至113年12月2日，總計下架回收53.6公斤。

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另外1批不合格為新北市碩禾有限公司自越南輸入的「黑胡椒粉」，共計90公斤，已售出31.2公斤，新北市衛生局已令業者立即下架回收，下游流向由該局清查中；現場庫存產品共58.8公斤全數封存。

食藥署表示，邊境已針對越南及南非胡椒採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹色素。食品含有蘇丹色素已涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款、第10款規定，依同法第49條可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8,000萬元以下罰金，含有蘇丹色素之產品應依同法第52條第1項第1款予以沒入銷毀，邊境查驗倘食品檢出蘇丹色素不符規定，產品一律銷毀不得退運。

▲蘇丹紅黑胡椒流向調查中。