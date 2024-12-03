政策急轉彎「不開放代理孕母」　邱泰源：一直都有脫鉤版本

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

《人工生殖法》修法是否開放「代理孕母」受到關注，衛福部昨日政策急轉彎改口不開放，要脫鉤處理。衛福部部長邱泰源今受訪時表示，預告時反對代理孕母聲音多，「一直以來代理孕母就有脫鉤版本在進行」，有爭議就再繼續溝通，脫鉤版本的部分國健署在做最後處理，目前還在行政程序中。

國健署日前公告《人工生殖法》修正草案，在開放對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益，也就是包括同性配偶、單身女性等對象。不過開放代理孕母一事，仍爭議不斷，國健署也在昨緊急發新聞稿表示，目前呈報規劃內容將研議先處理有共識部分，把爭議很大的代理孕母部分脫鉤處理。

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邱泰源今下午受訪時回應，今年五月初修法時的意見就很多，開了兩次公聽會和無數次專家會議，但反對代理孕母聲音多，後來認為代理孕母有太多爭議，且未達到社會共識。

至於政策急轉彎「脫鉤版本」一事，邱泰源坦言，一直以來就有代理孕母脫鉤版本在進行，也不是急轉彎，主要是尋求社會共識情況下，不要太有爭議，要保護到孩子與代孕者的權力，所以有爭議就再繼續溝通，讓社會更和諧，脫鉤版本目前還在行政程序中，仍會以原本有開放的共識為主軸。