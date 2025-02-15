皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

初日英文是Genesis，「初始」之意，代表維持我們身心健康的七大面向：基因、環境、營養、運動、壓力與睡眠、社交互動、心靈。 初日，陪伴每個人莫忘最初追求健康、持續逆轉人生的動機，帶給您對每個日出的期待。

圖、文／吳銘鋐醫師

皮膚是人體最大的器官，作為第一線物理屏障保護人體器官，隔絕外界病原體、並負責調控體溫、觸覺等眾多功能，因此，當皮膚出現異樣時千萬別輕忽！今天，小宙初日診所－吳銘鋐醫師就要帶你認識當血糖太高時，皮膚可能會帶來哪些警訊，需要你多加留意。

一、大腦與皮膚的關係

大腦與皮膚之間有密切的聯繫，大腦的情緒可以透過皮膚來表現，例如：當我們感到緊張或興奮時，交感神經活化使臉部微血管擴張，以及汗腺分泌增加，使得我們臉紅、出汗。

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而當面對壓力時，壓力會刺激下視丘（Hypothalamus）、腦下垂體（pituitary gland）、腎上腺（adrenal gland）等腺體（HPA軸）活化，主導身體進入「戰鬥或逃跑」反應（fight-or-flight response），釋放壓力相關激素，如：皮質醇，進而影響皮膚的狀態。若長期處於高度壓力，或是失落、無助、傷心等情緒下，可能會進一步讓皮膚問題變得更嚴重，並造成長久的影響。

此外，大腦與皮膚之間的聯繫是雙向的，皮膚受到的刺激也會進一步去影響情緒。皮膚作為身體的外部屏障，相較其他器官，更容易受到環境的影響進而產生壓力荷爾蒙。例如：皮膚在受到紫外線和溫度刺激時會產生壓力荷爾蒙，並會將這些信號送回大腦，繼而轉化成心理壓力！

二、荷爾蒙對皮膚造成的影響

皮膚症狀與體內荷爾蒙息息相關，例如：甲狀腺亢進會加速新陳代謝、促使血液循環變快和血管擴張，因此產生潮紅，並容易出現敏感肌、脂漏性皮膚炎惡化的情況。

另外，雄性激素過高會縮短毛囊的生長週期，導致毛囊萎縮、頭髮變細甚至脫落。同時，雄性激素也會增加皮膚的油脂分泌，導致皮膚變油膩，毛囊容易堵塞，形成粉刺，還可能引起多囊性卵巢症候群；而女性雌激素、黃體素的波動，則可能造成生理痘等皮膚問題。

而糖尿病患者，因為胰島素阻抗的關係，更容易造成一系列荷爾蒙失衡，像是雄性激素濃度上升，導致皮膚的問題進一步被惡化。

不過這些問題通常可以透過減重和改善飲食來降低胰島素阻抗，最終獲得改善。減重搭配飲食的調整可以降低體內因脂肪堆積而形成的慢性發炎，進一步使青春痘、乾癬、異位性皮膚炎等發炎性疾病的情況獲得進步和改善。

三、破解常見皮膚迷思

迷思一、血糖太高，皮膚容易長斑嗎？

高血糖導致的小腿前側斑點病變，我們稱為脛前黑斑。會在皮膚上出現大小1到2.5釐米左右的圓形斑塊。主要出現在小腿上，呈現粉色、紅色或棕色，偶爾也會出現在身體的其他部位，如大腿和手臂，不會搔癢、滲液或疼痛。

脛前黑斑是長期血糖過高導致的微血管受損而產生的斑點，一般不需要治療，只需要保持良好的血糖控制。然而斑點的成因有很多、並且通常不會只有單一病因，因此若發現身上在短時間內突然出現大量斑點，建議一定要尋求專業醫師的協助！

迷思二、血糖太高，皮膚問題只會出現在腳？

糖尿病足是常見的糖尿病症狀，也因此常使民眾誤以為血糖太高只會影響腳部皮膚問題，但高血糖實際上會影響全身，其中常見的皮膚症狀是糖尿病性硬皮症（diabetic thick skin, scleredema diabeticorum），會影響手、腳、背部、頸部、肩膀等部位，受影響區域會呈現皮膚增厚、蠟狀或水腫的情況，導致鈍感變大、痛感減少。

若發生在手指、手腕等關節處，則可能會導致行動不便和不適。

迷思三、血糖太高只會導致皮膚乾燥？

乾燥症（Xerosis）是糖尿病患者中較常見的皮膚疾病之一，研究顯示多達40%的糖尿病患者有皮膚乾燥症的情況。主要症狀包括皮膚上出現鱗片類碎屑、裂紋或粗糙的情況，常見於糖尿病患者的足部。此外，糖尿病造成的皮膚異常還包括搔癢、過敏、濕疹、乾癬等等。

由於血糖長期處於偏高的狀態，糖尿病患者的皮膚較脆弱、容易乾燥發癢。如果因不當抓撓造成皮膚破損或傷口，也會因為高血糖造成的免疫功能下降、微血管病變、血液循環較差等問題，從而導致傷口難以癒合並容易感染，因此若有超過3週以上未癒合的傷口，建議盡速尋求醫療協助，避免傷口惡化和其他併發症發生的風險！

迷思四、血糖高的人，脖子後面黑黑的是洗不乾淨？

這種症狀稱為「黑色棘皮症」，皮膚出現黑灰色、天鵝絨般的斑塊為特徵，一般會出現在身體的褶皺處，如頸部、腋下和腹股溝。這種症狀並非清潔不足造成，而是因為角質過度增生導致，並且這已經是糖尿病前期的徵兆，黑色棘皮症的發生與胰島素升高、高血糖、肥胖有密切關聯。

四、糖友的皮膚日常護理7招

若皮膚的問題是因為壓力大所造成，我們可以透過放鬆、解決壓力來源等方式慢慢緩解；如果是因為糖尿病、高血糖而遇到上述幾個皮膚狀況，可以參考以下美國糖尿病協會提供的皮膚照護重點建議，幫助大家在日常生活中維持皮膚的健康以及預防皮膚問題的惡化。

－優先控制血糖

若血糖持續升高，對於皮膚症狀的治療都將會是治標不治本。生活上應維持均衡飲食、避免高油高鹽高糖食物，並保持運動習慣，若血糖控制仍不佳，應盡快就醫，尋求專業協助。

－保持肌膚的清潔與乾燥

洗澡時，避免溫度過高；洗澡後可以使用乳液，但避免在腳趾間使用乳液，若處理不當會促使真菌生長。

－避免不當抓搔

在冬天或風大的季節，皮膚可能會因為乾燥而變得搔癢。這時應避免抓撓，以防皮膚受傷或感染。

－立即處理皮膚傷口

若不慎受傷，應立即用清水清洗並以無菌紗布包紮；在有醫師監督的情況下，可以使用抗生素藥膏。若傷口較大，應立即就醫，避免二次感染。

－使用較為溫和的洗護產品、避免過度清潔

－每日檢查腳部是否有傷口

由於高血糖容易造成末梢神經受損，因此糖尿病患者常會出現受傷卻不自知的情況，增加傷口感染的風險，因此應每天檢查身體是否出現新的傷口，若有則可以依照第四點之建議處理。

－穿著較為寬、平底並且合腳的鞋子

若皮膚問題仍持續惡化，請趕緊尋求醫師或專業醫療人員的協助，千萬避免延誤就醫的情況。

本文經授權轉自：初日診所《血糖高皮膚會求救！皮膚病變竟是糖尿病的警訊？》