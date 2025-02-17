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對抗流感來襲！營養師：「7大營養素」強化免疫力

記者黃稜涵／綜合報導

近期「流感」持續處在高峰期，隨著天氣變化和季節交替，感染風險也大幅提升，營養師張語希表示，想要預防感冒與重症，最好的方法就是從日常飲食中補充足夠的營養素，幫助增強免疫系統，打造健康防護網，並整理出「對抗流感7大營養素」，教你如何透過飲食來提升免疫力！

▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／翻攝自Pixabay）

▲近期「流感」持續處在高峰期，隨著天氣變化和季節交替，感染風險也大幅提升。（示意圖／翻攝自Pixabay）

1. 維生素A

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維生素A對免疫細胞的正常功能至關重要，它有助於辨識並攻擊外來病原，並且維持呼吸道和腸道的黏膜完整性，這些都是防止病菌入侵的關鍵，缺乏維生素A會使免疫系統更容易受到攻擊，維生素A常見的食物來源包括奶油、蛋黃和肝臟。

2. 維生素E

作為強效的抗氧化劑，維生素E有助於保護免疫系統免受自由基的傷害，減緩細胞衰老，維持免疫系統的最佳功能，這種維生素對於保持免疫力的長期健康至關重要，富含維生素E的食物包括綠色蔬菜、堅果和蛋黃。

3. 維生素D

維生素D不僅能夠調節免疫反應，還能防止過度的發炎反應。研究顯示，維生素D不足可能會增加感染風險，尤其是呼吸道感染，獲得維生素D的方式包括多曬太陽、食用鮭魚以及黑木耳等食物。

4. 維生素C

維生素C以其強大的抗氧化能力和增強免疫功能的作用廣為人知，尤其在預防感冒方面，維生素C被認為是不可或缺的元素，日常攝取綠色蔬菜、柑橘類水果以及芭樂等食物，能有效補充維生素C，提升免疫防禦能力。

5. 鋅

鋅是維持胸腺健康的重要礦物質，有助於免疫細胞的發育和增強免疫系統的抗感染能力。鋅的缺乏會使免疫系統受到抑制，增加感冒和其他感染的機會，生蠔、貝類和紅肉是鋅的良好來源。

6. 硒

硒參與製造穀胱甘肽這一抗氧化酵素，能夠有效減少體內的發炎反應，並幫助抵抗病毒感染。它對維護免疫系統的健康具有重要作用，海鮮和巴西堅果是硒的重要食物來源。

7. 銅

銅在免疫系統中與鋅和硒一起合作，幫助維持免疫細胞的活性，有助於對抗病毒和細菌的入侵，常見的銅源食物包括海鮮、牛肉和雞蛋。

▲對抗流感來襲！營養師：「7大營養素」強化免疫力。（圖／翻攝自Facebook／營養師張語希）

▲張語希指出，可以透過「7大營養素」對抗流感，強化免疫力。（圖／翻攝自Facebook／營養師張語希

張語希也提醒，除了適當攝取這些營養素，良好的作息、適量的運動和充足的睡眠也是提升免疫力的關鍵，保持適度的水分攝取，並避免過多攝取加工食品，有助於維持身體的最佳狀態，降低感冒的機率，並減少重症的風險，守護自己和家人的健康。

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關鍵字： 流感 免疫力 營養 飲食 健康

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