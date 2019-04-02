高血壓患者不吃鹽　昏倒馬路邊送醫急救　

▲江姓婦女因為有高血壓，不敢吃鹽，因此昏倒。（圖／達志示意圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名65歲的江女士患有高血壓，平時固定服用降血壓藥物，血壓維持還算穩定，日前江女士早起出門買菜，突然一陣暈眩，昏倒在馬路旁，路人趕緊將他送至醫院急診，發現她血中鈉、鉀離子含量過低，原來她長年不吃鹽，食用的食物都會過水，太清淡所致。

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▲江姓婦女因為有高血壓，不敢吃鹽，因此昏倒送醫急救。（圖為示意圖／取自免費圖Pixabay）

有高血壓患者，醫生都會叮囑少吃鹽，但不吃鹽也會產生「低血鈉」。員榮醫院神經內科主任葉宗勲指出，一般人鈉、鉀離子失調情形多發生於長期臥床採取管灌患者，經瞭解江女士因有高血壓及心臟病史，又加上曾聽廣播訊息，如：不吃水果就不會得糖尿病、多喝水等等訊息，早餐只吃白吐司，午、晚餐都不用加鹽或醬油等含鈉的調味料做烹調。

▲員榮醫院神經內科主任葉宗勲指出江女士缺鈉有水中毒現象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

葉宗勲強調，若外食都會把菜餚過水洗掉鹽分，每天喝水2000cc以上，加上其降血壓藥物中又有利尿劑，長期導致鈉鉀不均衡，有「水中毒」現象，才會昏倒，還好緊急就醫，否則後果不堪設想。

營養師王姝穎說，限鈉飲食(適用高血壓的病人)，鈉建議量為每日2000-2400毫克(等同於5-6公克食鹽)。新鮮食物本身即含有鈉，因此江女士仍須多攝取3公克食鹽。

▲適量的葡萄乾，攝取鉀離子對高血壓患者是有幫助的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

營養師王姝穎建議，適量攝取水果及控制其他醣(糖)類食物的攝取量是不會引起糖尿病的，且水果和蔬菜亦含有豐富的鉀離子，例如：龍眼乾、葡萄乾、紅棗、釋迦、美濃瓜、桃子、奇異果、香蕉、龍眼、番茄，適量攝取鉀離子對高血壓患者是有幫助的。

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