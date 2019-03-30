▲聽損兒裝人工電子耳「第一次叫媽媽」，她飆淚：花季到來。（圖／亞東醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

「當叡叡叫出第一聲『媽媽』，我覺得不只是一朵花開了，而是一整個花季已經到來。」亞東醫院於今（30）日為人工電子耳病友舉辦了首場的感恩見面會，一位聽損兒的母親吳媽媽上台分享時，感性道出去年四月，當時1歲8個月的兒子接受人工電子耳手術5個月之後，叫出了她盼望已久的「媽媽」二字時，讓她感動落淚的一幕。

亞東醫院特別於兒童節前夕，邀請電子耳病友及家屬回娘家歡聚一堂，共有13個家庭出席，感謝亞東醫院的聽力醫護團隊幫助他們的聽損家人啟動有聲人生。

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執刀的亞東醫院人工耳蝸中心主任陳光超醫師和居中協調補助事宜的亞東醫院社工室熊蕙筠主任，在接受家長獻花時均表示，能幫助聽損者「聽見」，就是最大的滿足。

感恩見面會中，幾位在亞東醫院動手術的兒童及家長上台分享照顧聽損兒的心路歷程，林媽媽的女兒宥宥，直到3歲多才裝人工電子耳，經過1年的練習與適應，現已能清晰表達。林媽媽告訴病友家長，「不要害怕，只要及早發現，配合醫師的治療，就能讓整個結果不一樣」。

下午活動現場大廳也提供一般民眾簡易的聽力篩檢，陳光超呼籲家有新生兒的民眾，除了新生兒聽力篩檢外，仍須觀察孩子在各成長階段的聽能及語言發展，若有異常的情況應盡快至醫療院所就醫，以免錯失最佳聽能療育時機。