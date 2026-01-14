孩子喊肚子痛別輕忽！　國中生「6警訊中2」送醫要開刀了

▲新北一名國中生肚子痛確診闌尾炎，緊急手術。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

小孩肚子痛的原因百百種，家長千萬別自己當醫生亂給藥。醫師黃心平示警，若孩子出現「6大警訊」，包括痛點不尋常、痛到影響作息、嘔吐物顏色異常、出現血便或黑便、伴隨其他全身症狀，以及嬰幼兒間歇性劇烈哭鬧等症狀，請立刻送醫。診所近日就遇到一名國中生「6大警訊中2」，轉院經電腦斷層掃描果真確診闌尾炎，須緊急手術治療。

醫師黃心平近日在粉專《永愛診所》發文衛教，指出孩子肚子痛最常見原因為便秘、脹氣、腸胃炎，到心理壓力所引起的都有，雖然大部分肚子痛稍微休息就會好，但若腹痛時出現以下6大徵兆，家長請別猶豫，盡快帶往兒科急診或門診評估。

▲腹痛若有6大警訊，醫師呼籲家長立刻送醫。（示意圖／視覺中國）

家長必須警覺的「腹痛6大就醫警訊」：

1.痛的位置不尋常

孩子每次都指著同一個地方喊痛，而不是摸來摸去說「這裡痛、那裡痛」，當出現右下方腹痛，為闌尾炎常見症狀。

2.痛到影響作息

「半夜睡著後被痛醒」是非常重要的警訊！若為「功能性腹痛」通常睡著後症狀即緩解；此外，若孩子走路彎著腰，或是躺著不敢翻身、稍微震動到就痛，小心可能是腹膜炎的徵兆。

3.嘔吐物的顏色

若孩子吐出黃綠色膽汁，恐為腸道阻塞；吐出鮮血或咖啡色渣渣就屬異常，請立刻就醫。



4.糞便異常

當排出像是草莓果醬般的黏液血便，可能是腸套疊；或像柏油一樣黑黑亮亮的黑便，也是就醫警訊。



5.伴隨其他全身症狀

不明原因發燒或皮膚出現紫斑、皮疹（需排除過敏性紫斑症），體重莫名減輕、生長遲緩，都得小心。

6.特殊年齡層

不會表達的嬰幼兒發生間歇性劇烈哭鬧，哭鬧時雙腿向腹部蜷縮，安靜幾分鐘後又開始哭，是典型的腸套疊症狀。

醫師黃心平叮嚀，如果是「肚臍周圍」隱隱作痛，但還能吃能玩，家長可先觀察，因為多半是便秘或脹氣。但只要出現以上任一個「紅旗」，務必交由專業醫師檢查。

黃心平隨後也分享，近日在門診中遇到一名國中生固定肚臍旁邊痛，且走路需彎著腰，上述警訊就中了2個，媽媽焦急地帶來看診，經過超音波檢查顯示「闌尾發炎」，經轉院檢查，電腦斷層也確定是闌尾炎，所幸安排手術後一切恢復正常。她再次呼籲家長，「就醫警訊很重要，一定要複習！」