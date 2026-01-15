新版成人公費肺鏈疫苗開打　打過2劑還要打嗎？5大QA一次看

▲新版20價肺炎鏈球菌疫苗。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新版公費肺炎鏈球菌疫苗今（15）日開打！侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）威脅年長者，接種疫苗可以有效降低感染後嚴重併發症，疾管署推動成人公費肺鏈疫苗轉換政策，以單劑新疫苗（20價）取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）接種，只要打一劑即有完整免疫保護力。第一階段對象將於今日開放接種，估計約有245萬人符合資格，誰可以打、曾經打過的人怎麼辦？《ETtoday新聞雲》整理5大QA一次看。

疾管署監測資料顯示，國內2025年共累計347例IPD確定病例，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。研究指出，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險。公費肺炎鏈球菌疫苗過往需要接種兩劑，疾病管制署今年起改推新版只要打一劑，從1月15日開放接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Q1：為什麼要推動疫苗更新？

疾管署指出，新肺鏈疫苗只要打一劑即有完整免疫保護力，接種更方便。林口長庚感染症專家、林口長庚醫院副院長邱政洵指出，新型肺鏈疫苗包括20價或21價，已於英美加澳等多國使用，在亞洲各國來說，我國是領先日韓，率先實施在成年人、長者。

邱政洵也提到，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗的免疫性都一樣好；且接種單劑新疫苗所產生的免疫生成性，與打2劑（13價+23價）相當。也因此，新疫苗打一次就可有完整保護，更方便民眾接種，避免漏打情況，有助於提升接種率，增加國人群體免疫保護。

疾管署也補充，目前國內會先提供20價肺鏈疫苗，21價肺鏈疫苗尚在取得藥證過程，預計通過後於今年下半可以提供。

Q2：公費疫苗適用對象有哪些？

疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共計3類：（1）65歲（含）以上長者；（2）55-64歲原住民；（3）19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象（註）。上述3類公費對象且符合下列三種情形任一者，即可於1月15日起前往接種合約醫療院所（約2,800家）接種一劑公費新肺鏈疫苗：

（1）從未接種過肺鏈疫苗者

（2）僅接種過23價疫苗且已滿1年者

（3）為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年者

註：IPD高風險對象，是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

Q3：接種新版肺鏈疫苗安全性？

邱政洵指出，肺炎鏈球菌疫苗都是相當安全的不活化疫苗，相關臨床研究資料，接種13價疫苗及新疫苗（20價），施打完疫苗後七天內的不良反應相似，無疫苗引起的嚴重不良反應。

至於常見副作用，包含注射部位局部反應包括酸痛、紅斑、溫熱感、結塊，以及發燒、全身性疲倦、肌痛等。接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處理。

Q4：先前已經接種兩劑還要打嗎？

疾管署表示，接種2劑（13價或15價+23價）已有完整保護，無需再接種新型疫苗。至於19到64歲IPD高風險對象，於65歲前已接種2劑（13價或15價＋23價）疫苗者，於滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年後，可再接種1劑新疫苗。

Q5：先前只接種一劑疫苗要後續要如何接種？

屬於公費對象，且已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段（預估115年年中後）全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。