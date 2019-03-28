▲護理師沒出國染麻疹，疾管署揪「漏網病患」...複驗結果翻轉了。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

麻疹燒不停！疾管署今（28）日公佈2例新增確診病例，為中部40多歲女性及南部30多歲女性，前者為區域醫院護理師，在照顧病人時確診；後者則為在蘇州工作的台灣女性，3月21日出現發燒、出疹、流鼻水症狀，3月24日由上海搭飛機返台，25日因身體不適，到南部醫院就醫並進行居家隔離，為今年中國大陸麻疹境外移入首例。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名在蘇州工作的台灣女性，發病前之潛伏期均在香港及中國大陸蘇州、上海，研判為境外移入案例。雖然21日就出疹，但因入境當日症狀不嚴重，也沒有發燒，因此沒有被遠紅外線偵測器揪出。

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病患搭乘中華航空CI502班機從上浦東機場到桃園機場後，再於下午4時許搭乘高鐵661車次到台南，目前疾管署已掌握42名接觸者，預計監測到4月12日。

另一名中部護理師確診過程較為離奇。疾管署調查發現，個案近期無出國史，卻在3月19日出現咳嗽症狀，25日出疹就醫後通報住院隔離。

▲2名新增的麻疹個案於可傳染期間活動史。（圖／疾管署提供）

疾管署深入追蹤後才知，個案曾照顧一名30多歲男性患者，於2月下旬曾於中國大陸上海、蘇州、廣州出差，3月3日陸續出現咳嗽、發燒、出疹症狀，8日曾收治住院，但9日進行麻疹篩檢，IgG抗體為陰性，加上症狀不典型，並未通報疾管署。直到護理師確診後院方再次篩檢，抗體才翻轉為陽性，目前已通報疾管署，明天就會公布複驗結果。

羅一鈞表示，有2成的麻疹病患，在感染的前5天會驗出抗體陰性，也就是所謂的空窗期，有患者的空窗期甚至長達2個禮拜，如果要確診，必須要加採尿液與咽喉檢體，進行病毒檢驗，才能在最早期揪出症狀，但該技術目前只有疾管署有，建議醫院若發現異常，還是要第一時間通報。

該名護理師至今仍住院中，疾管署已掌握家戶及醫院接觸者共224人，疾管署呼籲，若曾與2個案暴露於同一空間的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請儘速與衛生單位聯繫由其安排戴口罩就醫並告知接觸史；另籲請醫事人員應踴躍接種MMR疫苗，以降低感染風險。