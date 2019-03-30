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手機電磁波擾心臟節律器？專家祭「安全距離」：別放這2處

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心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲手機電磁波干擾心臟節律器？專家祭「安全距離」：別放這2處。（圖／示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

心律不整患者因心臟傳導電氣異常，需裝置心臟節律器（又稱去顫器）助調整，但近日網路傳言，手機的電磁波會影響到節律器功能，讓許多病友好「心」驚。對此，食藥署表示，目前市面上產品皆經過查驗核可，應該不至於發生異常，除非遇到這種情況，才可能會造成干擾。

心臟節律器屬於植入式醫電器材，其具有電磁波的防範措施，食藥署表示，上市前經過查驗登記審查核可的產品，只要不是過強的電磁波，應不致使心臟節律器發生功能異常。

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不過，近距離使用手機撥號、接聽或是連接網路時，會產生較強電磁波，可能會對心臟節律器產生電磁干擾，短暫地停止運作或是無法正確的運作刺激心臟跳動或去顫，可能會使病人短暫暴露於心搏過緩或心室纖維顫動等風險。

食藥署提醒，雖然手機電磁波影響心臟節律器的發生機率不高，仍建議病友應將手機與身上的裝置保持15~30公分的安全距離，並避免放在上衣口袋或外套夾層中。

接聽電話時，也應以心臟節律器位置的反側耳朵接聽較宜，定期回診接受檢查，確保節律器電力充足並且運作正常，若有其他具有接聽電話或是上網的手持裝置，如平板電腦等，也應遵循上述建議。

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關鍵字： 闢謠健康 食藥署 心臟節律器 手機 電磁波
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