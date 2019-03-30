經血爆量or太少？醫獨授「衛生棉檢測」：一週超過O片小心貧血



▲你一週都用幾片衛生棉？小心經血爆量引發貧血。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導



每個月「大姨媽」來拜訪時，女生們除了深刻體會經痛的不適以外，最在意的莫過於經血量的多寡對吧？經期有時長有時短，但因沒和別人比較過，所以當時間一改變容易感到不安。究竟該如何確認自己的月經量多或少，是否有貧血可能？婦產科醫師李偉浩教你透過「衛生棉檢測」自己是否有失血過多的疑慮，別再自己嚇自己了！

貧血原因為製造太少與血液流失太多，而在婦產科中，絕大多數的貧血都與月經「失血過多」有關。究竟該如何確認月經量多寡，甚至已達貧血等級？振興醫院婦產部醫師李偉浩受訪時指出，正常月經來潮一個週期，出血量約25～80c.c.，若以一般日用型衛生棉能吸收4c.c.經血換算，一個週期的生理期約使用20片。但要計算經血量是否過量有時很困難，因此可透過觀察衛生棉在2小時內是否滲濕，便可能有經血過多的情況。

李偉浩解釋，正常的經期長約7天，在第2～3天時量較多，一旦超過10天且月經量不見減少，也會導致貧血狀況。若長期月經來潮都超過80c.c.，極有可能造成慢性貧血。以一般血紅素12g/dl，低於該數值臨床上便定義為貧血。

在什麼情況下可能造成經血量突然增加？李偉浩說，可能起因為子宮肌瘤，尤其是黏膜下肌瘤，會造成子宮腔變形，「就算是1公分左右的黏膜下肌瘤都可能造成比較嚴重的出血」。另外，他說像是子宮肌腺症及子宮內息肉，也會造成經血量增加，進而導致貧血。

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▲趙函穎推薦牛肉補血又補鐵。（圖／達志／示意圖）

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，因為經血量大造成貧血的學生，在臨床門診中很多，曾有一名38歲女子為了減肥節食、狂踩飛輪，沒想到月經滴滴答答「來半個月」，血紅素掉到只剩6g/dl，過度虛耗體力引發頭暈，就醫檢查發現長了3顆約10公分的子宮肌瘤，造成她經期血流不止。最後靠著暫停運動、飲食調整身體，適時做舒壓及按摩逐漸改善情況。

趙函穎說，因經血量大造成貧血，補鐵很重要，可攝取富含體質的食物如牛肉、櫻桃、菠菜等食物。而想要幫助鐵質吸收，一定要有維生素C的輔助，因此補充櫻桃、奇異果、木瓜、柳橙和紅黃椒也是很棒的選擇，「不只吃肉還要伴著富含維生素C的食物一起吃」。若本身屬缺鐵性貧血的人，也要補充維生素B12和葉酸能幫助補血，如毛豆、泡菜等等，而葉酸也普遍存在綠葉食物中。

補鐵也要避免阻礙鐵質吸收的食物，因此若想喝咖啡和茶，趙函穎建議要和正常飲食錯開至少2小時；此外，鈣質也會干擾鐵質吸收，所以含鐵質的菠菜即不建議和含鈣豆腐一起食用。補鐵的同時，蛋白質也很重要！除了一般的肉類動物性蛋白質，趙函穎說，本身吃素的朋友也可從豆腐、豆漿等補充優質蛋白質。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG