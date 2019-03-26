便祕7天！男「腸道積滿屎」脹爆30公分　高燒昏倒險丟命

▲便祕排不出來，可能會造成宿便糞石撐破腸。（示意圖／大千綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

長期便秘真會要人命！高雄一名80歲老翁日前發燒昏倒，送醫後才發現是因為腸道堆滿大便，其中30公分的腸道呈現泛黑狀，稱為糞石性大腸炎，醫生趕緊幫他手術切除，休息半個月後才得以出院。醫師表示，如果再晚點就醫，大便可能撐破腸道，進而引發高致死率腹膜炎、敗血症等併發症。

收例這起案例的是高醫附設醫院大腸直腸外科。醫師謝依蒨表示，老翁到達急診室時意識不清、高燒39度左右，隨即安排電腦斷層才發現病患充斥大便，緊急手術後就回一命，病患自述便秘多年已經習以為常，這次就醫前約一周未排便，糞便長期堆積大腸會壓迫腸道，造成腸黏缺膜缺血與壞死。

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▲便秘問題是許多現代男女的難言之隱。（示意圖／記者黃克翔攝）

不僅上述老翁案例，各個年齡層都可能受到便秘困擾，尤其是面臨高壓、快速的上班族更會遇到，但怎麼樣稱為便秘呢？醫療保健自媒體「美的好朋友」分析，如果一週內排便次數少於3次、上完大號還是有糞便排不乾淨的感覺、排出來的糞便比以往的還來得乾硬且分離、有排便不順，甚至有困難的狀況等症狀就稱為便秘。

便秘該如何自我緩解？美的好朋友指出，若是不嚴重的便秘，可在日常生活中養成下列習慣，透過飲食習慣調整、或者真的必要時服用成藥等方式來緩解便秘：規律運動、攝取高纖維食物、攝取足夠的水份、不要忽略要排便的感覺、成藥的選擇，要特別注意成藥購買前，必須先諮詢藥師，同時遵照指示用藥。

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