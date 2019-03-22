原廠藥退出台灣「矛頭指向健保署」　台大醫：問題在食藥署

▲抗憂鬱藥物「百憂解」擬4月退出台灣。（圖／藥師公會提供）

生活中心／台北報導

近日多家國際藥廠聲明，受到健保「砍藥價」影響，擬停止供貨或退出台灣市場，外界憂心恐有缺藥問題，紛紛將矛頭指向健保署。不過，有台大醫師表示，問題不單只在健保署，能不能確保藥品品質、誰能確保藥品品質，才是真正的問題，而這個問題，則得由「食藥署」來解答。

台大醫院前副院長、台大醫學院麻醉科教授王明鉅在臉書發文指，誠如其他受訪醫師所說，醫師們還是喜歡用原廠藥，就臨床經驗，學名藥的品質和成效未必跟原廠藥一樣，病患在用藥上也不是那麼容易就替換，改成完全相同成分、同劑量的學名藥，雖然能省錢，但品質反而會打折扣。

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▲前台大醫院副院長王明鉅。（圖／翻攝王明鉅臉書）

「說白了，有許多醫師們就是不太相信非原廠藥的品質。」王明鉅表示，藥品的品質不是健保署管轄，是食藥署在管的，以昨天被要求下架39萬瓶的眼藥水為例，半年內已經出包二次，理由全是因藥品品質不合格而必須回收，包括「產品含量測定結果與規格不符」、「主成分含量低於原核准規格」等因素，重點是，這還是廠商主動發現的。

王明鉅說，為什麼醫師們會對台廠的學名藥品質沒信心，因為真的無從得知學名藥的品質。他說，這麼多的藥品從市場上回收，有的是廠商主動發現，有的甚至是上市三年之後才發現，什麼時候就有問題誰能知道，萬一遇到無良廠商的時候怎麼辦？

王明鉅質疑，食藥署對已上市的學名藥的品質管控，到底有何措施。如果食藥署只是把廠商主動通報的不合格藥品下架，卻不知是否還有其他不合格的藥品，若廠商沒有主動通報的話，食藥署是否就可能沒有「主動」查驗也無從「主動」查驗。

因此，他認為藥廠退出問題不單只在健保署，誰能確保藥品品質，才是真正的問題，而這個問題，得由食藥署來解答。