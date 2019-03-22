104歲嬤跌倒骨折換關節　術後開心說：不用再忍受疼痛了

▲104歲的王奶奶因跌倒造成左邊股骨頸骨折，不僅疼痛不已，也無法自行走路。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名百歲人瑞王奶奶，日前因為跌倒造成左大腿疼痛而送醫，但家屬考量她年事已高，擔心會有風險，堅持不肯開刀治療；導致王奶奶鎮日痛苦難耐，在醫療團隊專業評估並與家屬溝通後，決定為其進行半人工關節置換手術，術後王奶奶恢復良好且可自己行走，還開心地說終於不用忍受骨折的疼痛感了。

大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，跌倒是老年人最怕發生的事，尤其長輩多屬骨質疏鬆，常造成嚴重的傷害，而受傷後家屬多不希望讓長輩開刀，以致長者行動不便、長期臥床，最後導致長期疼痛及更多併發症上身。容志雄建議，不要急著說不要開刀處理，應該要先與醫師溝通最適切的治療方式。

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▲王奶奶術後狀況良好，回診時非常感謝醫院團隊及醫師的治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

容志雄說，長者跌倒最常碰到3種情形，第1種「撓骨骨折」亦即跌倒當下直接用手撐，最容易造成手部骨折；第2種「股骨骨折」則為臀部直接跌坐在地面造成，第3種「腰椎骨折」則為臀部跌坐之後，腰椎又再受到衝擊造成。

想要預防長者跌倒事件發生，容志雄醫師建議，家中一定要有防跌、防滑設施、光線明亮、且最好家中要有人陪伴長者；除此之外，長輩們也要多補充鈣質、曬太陽、多運動、並定期檢測骨質疏鬆的狀況，若檢測為骨質疏鬆，可搭配藥物來幫助治療。

容志雄也提醒民眾，女性65歲、男性70歲即可以健保給付定期至醫院做骨質疏鬆檢測，提早保骨顧健康，才能降低跌倒發生的機率與危害。