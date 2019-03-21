▲不想吃漂白劑！北市衛生局送「食安試劑」讓你在家驗。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

近年食安問題嚴重，市售各類濕式麵條、魚肉煉製品、豆製品常有過氧化氫（俗稱：雙氧水）頻傳非法殘留，讓民眾相當恐慌。對此，台北市衛生局將發放「過氧化氫、皂黃雙試劑」，民眾可以自行在家篩檢豆製品、熟麵、丸類及火鍋料等食品殘留過氧化氫的情形，只要試劑變色就代表有問題。

衛生局檢驗科黃景義科長指出，不只市售各類濕式麵條、魚肉煉製品、豆製品常有過氧化氫非法殘留的問題，大黃豆干及鹹魚也曾驗出工業用色素「皂黃」，因此特別配製「FS食安試劑」，並提供民眾免費索取。

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黃景義說，色澤較鮮黃的豆干及鹹魚，可用皂黃試劑檢驗是否使用工業色素皂黃，當過氧化氫試劑滴在食品上，呈現「黃褐色」，表示陽性反應，如果沒有變色，表示陰性反應（沒有檢出）；而皂黃試劑滴在食品上，呈現「紫紅色」，則表示陽性反應，如果沒有變色，就是陰性反應。

▲試劑變色就表示含有「過氧化氫、皂黃」。

過氧化氫俗稱雙氧水，為家庭中常用的漂白劑及消毒劑，法規規定過氧化氫可使用於麵粉及其製品以外的食品作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留。

黃景義強調，食用3％過氧化氫，可能會引發急性腸胃炎症狀，包括噁心、嘔吐、腹漲、腹瀉。而皂黃屬於工業用色素，依規定不得作為食用色素，但部分不肖業者常添加在醃漬鹹魚、豆干上，以便呈現漂亮的黃色，人體吸收後，會損害肝臟細胞，可能導致肝癌。

檢驗試劑發放時間為3月21日至4月3日，上班日的上午9時到下午5時，民眾可至台北市12區健康服務中心免費索取，每人限領乙份，發完為止；若篩檢後發現疑似不合格的食品，也可衛生局反映，如經查證認屬違規，違規業者及產品由衛生局依食品安全衛生管理相關法規處置。