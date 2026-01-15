載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」　同學全嚇傻

▲男大生突發血管痙攣，引發胸悶不適緊急送醫。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名剛考上大學的18歲男大生，終於脫離父母管教，某晚在同學熱情邀約下，載著「班花」夜衝陽明山看夜景。不料因熬夜加上情緒太亢奮，半夜下山途中突爆胸悶不適，他心想後座載著心儀對象，為了面子一路苦撐，最後實在受不了，臉色慘白如A4紙，嚇壞同學緊急將他送醫。醫師檢查驚見竟是「急性心肌梗塞」。

心臟內科醫師蔡松恩在《醫師好辣》節目中分享該起驚險個案。他指出，這名男大生過往在家生活規律，11點就得睡覺、飲食也被嚴格控管，上大學後終於能享受自由空氣。事發當天，同學揪團唱歌、吃宵夜又夜衝，甚至約到班花同行，一行人玩到半夜3、4點才下山。男大生騎車途中突感胸口悶痛、緊縮，卻強忍不適騎到早餐店，怎料下秒臉色瞬間像紙一樣慘白，同學見狀趕緊將他送往急診。

「一做心電圖一看，急性心肌梗塞，整個塞住！」蔡松恩回憶，當時看到患者才18歲也嚇了一跳，心想這麼年輕又沒有三高病史，血管怎麼會塞住？進一步詢問生活史，推測是男大生生活作息劇烈改變，熬夜、喝酒，加上載著班花「過度興奮」，導致交感神經過度活化，所引發的「血管痙攣」。

蔡松恩解釋，就像肌肉會抽筋，血管也會，尤其是供應心臟血流的冠狀動脈一旦痙攣，就像冠狀動脈阻塞一樣。所幸年輕人血管彈性較好，經過醫療團隊緊急施打大劑量的硝化甘油後，血管瞬間放鬆，男大生的臉色也迅速恢復紅潤。

蔡松恩提醒，這類血管痙攣若未及時送醫，可能會引起致命性的心律不整，進而導致猝死。