孕媽咪「補鈣」防妊娠高血壓、早產　營養師教你4撇步

▲孕婦每日應攝取1000毫克鈣質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

大家都知道小孩要多補充鈣質以利成長，長輩要多補充鈣質來預防骨質疏鬆，但其實孕婦在懷孕期間也是需要足夠的鈣質攝取，據調查發現，台灣各孕期的孕婦鈣質平均攝取量為522毫克，僅達每日建議攝取量（1000毫克）的一半，遠低於每日身體所需，衛福部南投醫院蔡玉思營養師建議，藉由每天喝牛奶及適度曬太陽，都能補充鈣質。

南投醫院表示，鈣質攝取不足的孕婦，對於胎兒的身體、骨骼生長以及腦神經發育有著不良影響，營養師也強調孕媽咪補充足夠鈣質，對於預防抽筋、妊娠高血壓、骨質疏鬆及早產都有幫助，蔡玉思營養師也針對孕婦該怎麼吃以補充鈣質，提出4項小撇步。

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▲可藉由一天攝取1至2杯牛奶攝取充足鈣質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1、自飲食中攝取充足鈣質

一天攝取1至2杯牛奶、奶製品（乳酪、優格）、小魚乾、深色的蔬菜、黑芝麻等都含有豐富的鈣。若為素食者，則以傳統豆製品與蔬菜為鈣質主要來源。

2、利用鈣補充劑輔助不足的攝取量

如飲食中無法攝取足夠鈣質，建議利用補充劑來補足攝取不足之部分，避免鈣質缺乏症發生。

3、建立良好習慣

建議均衡飲食原則，避免高油、高鹽飲食，以減少鈣質流失，每日攝取富含維生素Ｃ的水果幫助鈣質吸收。

少喝咖啡及濃茶 （因單寧酸含量高）、少吃加工食品、速食與汽水 （磷含量過多）。

4、適度運動

適度的曬太陽幫助體內合成維生素D。若是孕婦長期鈣質攝取不足，成人則不僅影響自身健康，容易發生骨質疏鬆症或骨質軟化症，更會造成胎兒發育危機。聰明補鈣，正確補鈣才能保有一個健康的人生。