懷孕三個月才能吃維他命、四個月鈣片　是依循胎兒生長變化

▲產檢,懷孕,孕婦,妊娠,寶寶,超音波照片。（圖／達志／示意圖）

文／藥師黃㻑媜

Q：醫師說孕婦三個月後才能吃綜合維他命，四個月後才能吃鈣片，為什麼時間不一樣？

A：懷孕的整個孕期，如果每個月用一句話來形容胎兒的生長變化，就是：第一個月出現神經循環系統分化、第二個月心臟開始跳動、第三個月人的雛型出現、第四個月開始生肌造骨、第五個月開始造血、第六可月可以感覺胎動、第七個月胎兒可以感受各種感覺、第八個育發展趨於穩定、第九個月發育接近成熟、第十個分娩。

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在不同的時間階段，需要的營養不同。前三個月，孕婦的不適症狀較為明顯，胎兒所需營養較少，且神經血管系統尚未分化完全，避免影響胎兒發育，應著重在均衡飲食、充足休息，若於前期補充鈣質，亦可能會有增加腸胃不適的症狀。

三個月後較為穩定，胎兒發育所需營養增加，可以開始補充綜合維他命。第四個月後，胎兒開始骨骼、牙齒、指甲的發育，鈣質需求大為增加，這時補充鈣質就能改善孕婦腰痠背痛、抽筋的現象。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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